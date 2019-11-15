Кирьяков: «Сборная может вернуться к игре в три центральных защитника»

Бывший нападающий сборной России порассуждал о возможной тактике сборной России в предстоящем матче отбора к Евро-2020 против команды Бельгии.

Конечно, не исключено, что сборная вернётся к игре в три центральных защитника в матче с Бельгией. Тренерский штаб всегда старается подготовить футболистов к каждому сопернику индивидуально. Тем более мы знаем, как хороши бельгийцы на флангах, и игра в три защитника позволяет уверенно действовать в таких случаях.