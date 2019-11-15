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Кирьяков: «Сборная может вернуться к игре в три центральных защитника»

сегодня, 12:13
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 20:00 Не начался

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков порассуждал о возможной тактике сборной России в предстоящем матче отбора к Евро-2020 против команды Бельгии.

Конечно, не исключено, что сборная вернётся к игре в три центральных защитника в матче с Бельгией. Тренерский штаб всегда старается подготовить футболистов к каждому сопернику индивидуально. Тем более мы знаем, как хороши бельгийцы на флангах, и игра в три защитника позволяет уверенно действовать в таких случаях.

Ранее мнением накануне игры России и Бельгии поделился Дмитрий Аленичев

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   7 / 863
сегодня в 13:22
Это решает усач.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   602 / 863
сегодня в 13:05
Об этом знает тренер.
EAGinLE
EAGinLE
   88 / 863
сегодня в 12:47
Удачи сборной России .
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 12:34
А толку?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   247 / 863
сегодня в 12:20
Но не в этот раз. Нашим нужна победа в 2 мяча, а игра в 3 защитника предполагает играть на ничью или минимальную победу.
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