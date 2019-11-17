Игрок «Спартака-2» Нимели: «Я боялся Эболы, когда приезжал в Либерию»

Форвард «Спартака-2» рассказал про лихорадку Эбола в родной Либерии:

Лихорадка – не выдумка. Погибло очень много человек. Это было страшное время. К тому времени я уже уехал из Либерии. Конечно, я знал, что происходит в стране, но не представлял реальных масштабов. Когда после своего первого сезона я вернулся в отпуск домой, мне говорили, что не стало людей в этом доме, в этом и в этом... И это было действительно страшно, потому что ты не знаешь, можно ли обнять или просто отбить пять знакомому человеку, друзьям, которых ты не видел больше года. Вирус передаётся через простые прикосновения. И сегодня ты можешь нормально себя чувствовать, а уже через день можно попасть в больницу.