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Игрок «Спартака-2» Нимели: «Я боялся Эболы, когда приезжал в Либерию»

сегодня, 17:08

Форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели рассказал про лихорадку Эбола в родной Либерии:

Лихорадка – не выдумка. Погибло очень много человек. Это было страшное время. К тому времени я уже уехал из Либерии. Конечно, я знал, что происходит в стране, но не представлял реальных масштабов. Когда после своего первого сезона я вернулся в отпуск домой, мне говорили, что не стало людей в этом доме, в этом и в этом... И это было действительно страшно, потому что ты не знаешь, можно ли обнять или просто отбить пять знакомому человеку, друзьям, которых ты не видел больше года. Вирус передаётся через простые прикосновения. И сегодня ты можешь нормально себя чувствовать, а уже через день можно попасть в больницу.

Также Нимели поделился мнением о нынешнем президенте Либерии Джордже Веа.

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Все комментарии
Gruznoff
Gruznoff
   226 / 875
сегодня в 17:38
А получил ее в Тарасовке.
LOpp
LOpp
   12 / 875
сегодня в 17:14
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