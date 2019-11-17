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Медведев - о поражении сборной: «Иногда полезно принять такой холодный душ»

сегодня, 15:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что российские футболисты должны извлечь пользу из поражения от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты. Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА. Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело - винить вратарей.

Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально. Игра еще раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных. Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть. У нас отсутствовали два ключевых игрока - Головин и Черышев, думаю, они усилят игру нашей команды.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 887
сегодня в 16:38
Главное, что вышли...
time out
time out ответил Рожден в СССР
   33 / 887
сегодня в 16:33
да вы и без газпрома ничего не выигрывали, простой середняк возомнил себя чемпионом
Возомнил себя чемпионом зенитгазпромкабинет. Но чампиёнства все липовые, в кабинетах оформленные, на народные деньги купленные. И потом еще некоторые рты открывают.
Броник
Броник
   485 / 887
сегодня в 16:28
Тарасовские сколько лет принимают регулярно, а их в сборную тащут.
holms918
holms918
   685 / 887
сегодня в 16:12
А где обещанные львы на поле?
mihaluch
mihaluch
   93 / 887
сегодня в 16:02
Дзюбан говорил будем сражаться как львы, а на деле оказались драные кошки.
КЭТиК
КЭТиК
   121 / 887
сегодня в 15:56
Переоценили себя.
альсато
альсато
сегодня в 15:53
Плевать на результат с бельгией! Главное вышли на евро!...иначе бы "день взятия Бастилии-на сухую прошел бы"!)))
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Т34
   135 / 887
сегодня в 15:50
Нам и близко не приблизиться к рейтингу Бельгии, пока зенит с Газпромом убивает отечественный футбол. Просвета не видно, будет еще хуже.
да вы и без газпрома ничего не выигрывали, простой середняк возомнил себя чемпионом
Big krendel
Big krendel
   28 / 887
сегодня в 15:50
Другого и не ожидалось. Бельгия классом выше наших.
Брулин
Брулин
   80 / 887
сегодня в 15:42
Не надо забывать о серьезных планах на победу перед игрой, что не знали с кем играть будете. Это все ваши никчемные отмазки, рейтинг и все такое, спустили на землю мля..
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   211 / 887
сегодня в 15:37
Результат не важен.
Главное-Саламыча продлили.
Gruznoff
Gruznoff
   230 / 887
сегодня в 15:27
Пока в сборной столько много тарасовсцев, успеха не видать. Неужели жизнь ничему не научила?
Броник
Броник
   485 / 887
сегодня в 15:25
    Т34
    Т34
       11 / 887
    сегодня в 15:22
    Нам и близко не приблизиться к рейтингу Бельгии, пока зенит с Газпромом убивает отечественный футбол. Просвета не видно, будет еще хуже.
    nubom
    nubom
       94 / 887
    сегодня в 15:21
    А когда тепленькая пойдет?
    Abverin
    Abverin
       302 / 887
    сегодня в 15:19
    Клоны свиней опять стали друг с другом разговаривать, очевидно дела совсем никудышние.
    Clavан
    Clavан
       414 / 887
    сегодня в 15:17
      azures
      azures
         192 / 887
      сегодня в 15:16
      Часто такой душ принимать вредно.
      Миша Вилков
      Миша Вилков ответил Бубнин
         6 / 887
      сегодня в 15:16
      Михаил, вы тоже готовьтесь к матчам чемпионата. С Алексеем Борисовичем финансовый вопрос как раз сейчас прорабатываем..
      Миша до окончания карьеры будет батрачить на бомжей. Запачкался он сильно с Миллером, о международных матчах может забыть.
      Бубнин
      Бубнин ответил Миша Вилков
         141 / 887
      сегодня в 15:14
      А вы с Мюллером и Газпромом продолжайте уничтожать российский футбол.
      Михаил, вы тоже готовьтесь к матчам чемпионата. С Алексеем Борисовичем финансовый вопрос как раз сейчас прорабатываем..
      nubom
      nubom
         94 / 887
      сегодня в 15:13
      Болельщики России считают, что Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и другие руководители российского футбола должны извлечь пользу из поражения от команды Бельгии...
      Миша Вилков
      Миша Вилков
         6 / 887
      сегодня в 15:08
      А вы с Мюллером и Газпромом продолжайте уничтожать российский футбол.
      cska plus
      cska plus
         5 / 887
      сегодня в 15:08
      Денег нет но вы терпите там, медведевы всегда выкидывают номера.
      Alex12357
      Alex12357
         177 / 887
      сегодня в 15:07
      Ну какой это душ?Когда команда проигрывает по всем параметрам ,это не душ ,это реальность на данное время !!!
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