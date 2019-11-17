Генич: «Надеюсь, Черчесов подкорректирует игру сборной»

Российский комментатор Константин Генич надеется, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов внесет коррективы в игру команды перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино.
Ничего страшного в матче с Бельгией не произошло, переворачиваем страницу и двигаемся дальше, играем с Сан-Марино. В дальнейшем, надеюсь, Станислав Саламович что-то подкорректирует, и мы будем знать, в какой системе координат находимся. А такие матчи, как со сборной Бельгии, — это сплошное удовольствие. То, как они обращаются с мячом и перестраиваются, — искусство. К такому уровню мы пока только стремимся.