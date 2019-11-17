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Генич: «Надеюсь, Черчесов подкорректирует игру сборной»

сегодня, 13:00
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19.11.2019 в 22:45 Не начался

Российский комментатор Константин Генич надеется, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов внесет коррективы в игру команды перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино.

Ничего страшного в матче с Бельгией не произошло, переворачиваем страницу и двигаемся дальше, играем с Сан-Марино. В дальнейшем, надеюсь, Станислав Саламович что-то подкорректирует, и мы будем знать, в какой системе координат находимся. А такие матчи, как со сборной Бельгии, — это сплошное удовольствие. То, как они обращаются с мячом и перестраиваются, — искусство. К такому уровню мы пока только стремимся.
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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   48 / 885
сегодня в 14:45
Этот усатый корректор уже дал понять, что жёсткий поджопник от Бельгии - это не его, а наша вина! Ведь мы кричим "нет автобусу", а даёшь более открытый футбол в матчах с сильными командами, вот,мол, и получите, сыграли, типа, в открытый футбол, по призыву вас, дураков. А теперь я, великий и усатый чабан, буду делать коррекцию, наш автобус станет ещё автобуснее и пошли все на...! Вот и все коррективы от лысого осла, которые стоит ожидать.
time out
time out
   35 / 885
сегодня в 14:11
Да с Сан-Марино шутки плохи. Тут уже биться как львы бестолку. Надо серьезней подходить.
Faustello
Faustello ответил Василий 50
   31 / 885
сегодня в 14:00
Генич целый день.
А иногда ещё и Геич ))
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 885
сегодня в 13:35
Подкорректирует, ведь в соперниках грозный Сан-Марино, который забил самому Казахстану,к тому же Дзюбе надо ставить рекорд, с Бельгией не получилось))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   38 / 885
сегодня в 13:29
Подкорректировать надо самого чабана. Пока есть время. Ну вышла наша Сборнаяя на Евро, а уверенность в успехе есть только на словах. С пляжу физрука!
Clavан
Clavан
   460 / 885
сегодня в 13:13
Генич на Луне родился, ничего он не подкорректирует, пока не прекратятся коррупционные матчи, пускающие людям пыль в глаза.
cska plus
cska plus
   5 / 885
сегодня в 13:07
Все советчики.
Багор
Багор
   268 / 885
сегодня в 13:06
Подкорректирует, наберет свиней стадо и проиграем уже 7-0, свиням не привыкать позориться.
Василий 50
Василий 50
   294 / 885
сегодня в 13:03
Генич целый день.
Footbolista
Footbolista
   12 / 885
сегодня в 13:02
Долото, стамеска, ножовка и рубанок ему в помощь...
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