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Президент ФНЛ - о тумане: «Может, это камеры не так стоят?»

сегодня, 16:22
АвангардЛоготип футбольный клуб Авангард (Курск)2 : 2Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)ШинникМатч завершен

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о погодных условиях, в которых проходил матч 24-го тура первенства «Авангард» — «Шинник» (2:2).

Я же не нахожусь сейчас в Курске. Есть правила игры: решение принимает судья, который выходит на поле. Моё личное отношение? Зачем такие язвительные вопросы? Есть регламентирующие документы. Не первый раз матч проводится в тяжёлых условиях. Они везде иногда проводятся в таких условиях. Когда болельщики ничего не видят, матч прерывается. Я же не нахожусь сейчас в центре поля, не могу судить. Может, это камеры так стоят, поэтому создаётся такое впечатление. Если бы было невозможно играть, судья не начал бы встречу.

Сейчас включил картинку. На мой взгляд, это не форс-мажор, а нормальные условия. Туман сверху, но игроки друг друга абсолютно нормально видят. Это же не та ситуация, когда у нас был матч в Хабаровске при наводнении. Тогда условия были намного хуже, а туман, дождь и так далее — обычное дело, иногда случается.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   29 / 875
сегодня в 17:01
Всё не так, ребята! 😁
cska plus
cska plus
   5 / 875
сегодня в 16:46
Шнобели создают тему для разговора.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   402 / 875
сегодня в 16:26
Скоро снег выпадет, не так запоют.
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