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Генич: «На каждом участке поля бельгийцы нас в чем-то превосходили»

сегодня, 11:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал поражение сборной России в матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии (1:4) .

Матч в Петербурге показал, что мы слишком зависим при построении атаки от Александра Головина. Он действительно играет по-современному, по-европейски. Плюс у нас не было Черышева, являющегося серьезной боевой единицей. Не играл Баринов, который в последних матчах за клуб был хорош. Зобнин в «Спартаке» выступает на одной позиции, а здесь вроде вернули на «родную», но Роман чувствовал себя не очень уверенно. Словом, на каждом участке поля бельгийцы нас в чем-то превосходили.
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el777
el777
   533 / 888
сегодня в 12:00
Нужно было Арустамяна выпускать и писец той Бельгии!
Caniggia
Caniggia
   50 / 888
сегодня в 11:53
Ну а что мы ждали от этой сборной и с этим тренером в игре с топовой командой? За всё время пребывания Черчесова у руля сборной, мы лишь дважды сыграли в ничью с сильными командами. Это на мире с Испанией 0-0 и Хорватией 2-2. Остальные же игры с топовыми и просто крепкими сборными мы позорно проваливали и, в основном, крупно. И тут уже дело не в игроках. Есть у нас толковые игроки и большинство из них вчера вышло на поле в Питере. Дело в абсолютном несоответствии уровня Черчесова статусу сборной России. Он может быть неплохой клубный тренер, но не тренер сборной. И для меня стало окончательно очевидным единственная альтернатива самовлюблённому, твердолобому и упёртому усатому кавказцу. Это тренер, который имея далеко не такой выбор игроков,как Черчес, и достаточно скромный даже по меркам РПЛ состав, разделывал со своими клубами Андерлехт, Аякс, Баварию, бился на равных с Атлетико и МЮ, а ещё раньше обыгрывал этот же Атлетико, Динамо Киев и Барсу. Но его, увы, вряд ли когда назначат главным в сборной, так как он не прогнётся под коррупционерами из РФС, которым очень удобен всегда послушный, так же входящий в долю от откатов и распилов, Черчесов.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   413 / 888
сегодня в 11:52
У бельгийцев не играют зобнины, бакаевы и джикии.
beefs
beefs
   178 / 888
сегодня в 11:51
Футболом нужно заниматься, а не рассуждать и не возносить деревяшек до небес...
VIPded
VIPded
   70 / 888
сегодня в 11:43
Слабое оправдание... Состав Бельгии по-любому раскладу помастеровитее...
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