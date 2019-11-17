Генич: «На каждом участке поля бельгийцы нас в чем-то превосходили»

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал поражение сборной России в матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии (1:4) .
Матч в Петербурге показал, что мы слишком зависим при построении атаки от Александра Головина. Он действительно играет по-современному, по-европейски. Плюс у нас не было Черышева, являющегося серьезной боевой единицей. Не играл Баринов, который в последних матчах за клуб был хорош. Зобнин в «Спартаке» выступает на одной позиции, а здесь вроде вернули на «родную», но Роман чувствовал себя не очень уверенно. Словом, на каждом участке поля бельгийцы нас в чем-то превосходили.