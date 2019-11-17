Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о матче сборной России с командой Бельгии (1:4) в отборочном цикле Евро-2020.
Нужно признать, что ничего сверхъестественного не произошло. Бельгия — топ-сборная (первое место в рейтинге ФИФА), и это мы знали еще до игры. Важно было понять, как мы сыграем с учетом того, что нам надо было побеждать.
Сыграем ли мы от себя? Или все-таки окопаемся и будем рассчитывать на контратаки? Но в итоге мы увидели то, что увидели. Против элитных команд действовать так, как это было особенно в первом тайме, нам нельзя.