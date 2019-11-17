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Генич: «Бельгия — топ-сборная, и это мы знали еще до начала игры»

сегодня, 11:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о матче сборной России с командой Бельгии (1:4) в отборочном цикле Евро-2020.

Нужно признать, что ничего сверхъестественного не произошло. Бельгия — топ-сборная (первое место в рейтинге ФИФА), и это мы знали еще до игры. Важно было понять, как мы сыграем с учетом того, что нам надо было побеждать.

Сыграем ли мы от себя? Или все-таки окопаемся и будем рассчитывать на контратаки? Но в итоге мы увидели то, что увидели. Против элитных команд действовать так, как это было особенно в первом тайме, нам нельзя.
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Все комментарии
cska1948
cska1948
   47 / 888
сегодня в 12:02
В первой игре играли от соперника и получили 1:3. Вчера попытались играть от себя и получили 1:4. А вы друзья как не садитесь, всё в футболисты не годитесь!
Gruznoff
Gruznoff
   307 / 888
сегодня в 12:01
Геничу лучше целоваться, чем говорить.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 888
сегодня в 12:01
Пустые слова, переобувка
azures
azures
   314 / 888
сегодня в 11:53
Сборные, которые проигрывают с крупным счетом всегда считались слабыми и в них нет столько ЗМСов.
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 888
сегодня в 11:51
В первом тайме бельгийцы нас усыпили, наши бросились без оглядки....и провалились три раз подряд.
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