ГлавнаяНовости

Нобоа: «Звали в Эквадор. Были варианты с МЛС»

сегодня, 08:53

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры, когда он решил уйти из «Зенита».

Травма случилась тогда, когда должна была случиться. А говорить, что было бы, можно всегда. Нужно идти дальше. Тренер и президент «Зенита» хотели, чтобы я остался. Но подумал: «Мне 34, не хочу никому мешать». «Сочи» предлагал мне двухлетний контракт. Почему нет? Давайте попробуем. После травмы очень хотелось играть.

Звали в Эквадор. Были варианты с МЛС, в том числе в южных городах вроде Калифорнии. Но я хотел быть рядом со своими детьми. Пока играю в футбол, будем здесь.  

Отметим, что ранее Нобоа рассказал о характере главного тренера «Сочи» Александра Точилина.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ивелин Попов завершил карьеру в сборной Болгарии
Сегодня, 08:55 Комментарии4
Нобоа: «У Точилина сильный характер, он очень требовательный»
Сегодня, 08:37 Комментарии1
Крал: «Гол в ворота Косово - самый важный в моей карьере»
15 ноября Комментарии16
Тиль продемонстрировал навыки владения русским языком
14 ноября Комментарии2
Крал: «В России великие футбольные клубы»
13 ноября Комментарии11
Крал: «Недвед одобрил мой переход в „Спартак“»
13 ноября Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
   136 / 852
сегодня в 09:10
Уже прижился в России.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100