Нобоа: «Звали в Эквадор. Были варианты с МЛС»

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры, когда он решил уйти из «Зенита».
Травма случилась тогда, когда должна была случиться. А говорить, что было бы, можно всегда. Нужно идти дальше. Тренер и президент «Зенита» хотели, чтобы я остался. Но подумал: «Мне 34, не хочу никому мешать». «Сочи» предлагал мне двухлетний контракт. Почему нет? Давайте попробуем. После травмы очень хотелось играть.
Звали в Эквадор. Были варианты с МЛС, в том числе в южных городах вроде Калифорнии. Но я хотел быть рядом со своими детьми. Пока играю в футбол, будем здесь.
Отметим, что ранее Нобоа рассказал о характере главного тренера «Сочи» Александра Точилина.