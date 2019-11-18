Нобоа: «Звали в Эквадор. Были варианты с МЛС»

Хавбек «Сочи» сообщил, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры, когда он решил уйти из «Зенита».

Травма случилась тогда, когда должна была случиться. А говорить, что было бы, можно всегда. Нужно идти дальше. Тренер и президент «Зенита» хотели, чтобы я остался. Но подумал: «Мне 34, не хочу никому мешать». «Сочи» предлагал мне двухлетний контракт. Почему нет? Давайте попробуем. После травмы очень хотелось играть.