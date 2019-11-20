Сборная России оставила для Сан-Марино необычный подарок в раздевалке

Представители сборной России преподнесли команде Сан-Марино необычный подарок. Пресс-служба российской команды в твиттере прокомментировала свой презент:
Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок - традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле.
Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок - традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле! 🎁 pic.twitter.com/X358AM9G7S— Сборная России (@TeamRussia) 19 ноября 2019 г.
Напомним, в заключительном матче отборочного этапа Евро-2020 российская сборная разгромила соперника со счетом 5:0.
иначе выходит типа чаевых обслуге
иначе выходит типа чаевых обслуге