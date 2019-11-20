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Сборная России оставила для Сан-Марино необычный подарок в раздевалке

20 ноября 2019, 08:20
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Представители сборной России преподнесли команде Сан-Марино необычный подарок. Пресс-служба российской команды в твиттере прокомментировала свой презент:

Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок - традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле.

 

Напомним, в заключительном матче отборочного этапа Евро-2020 российская сборная разгромила соперника со счетом 5:0.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
   310 / 831
20 ноября в 13:51
я то уж обрадовался что дзюбу с гильеме оставили )))))))))))))))) хотя матрешки тож дерево))))))))))))
Ruslik1982
Ruslik1982
   401 / 831
20 ноября в 10:08
а кто это на матрешках нарисован? Путин?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   22 / 831
20 ноября в 09:36
    Project Pandora
    Project Pandora
       76 / 831
    20 ноября в 09:14
    Связанный Дзюба, предусмотрительно облитый жидкостью для розжига?
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       171 / 831
    20 ноября в 08:55
    Главное не подарок, главное - внимание.
    112910415
    112910415
       67 / 831
    20 ноября в 08:44
    подарки хорошо бы вручать !
    иначе выходит типа чаевых обслуге
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 831
    20 ноября в 08:37
    Задумка хорошая, но лучше б это были настоящие русские матрёшки.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 831
    20 ноября в 08:36
    Это плевок в лицо со стороны страны с миллиардами тонн природных ресурсов
    obana777
    obana777
       87 / 831
    20 ноября в 08:29
    Надо было оставить в подарок Дзюбу.
    Zenit_84
    Zenit_84
       323 / 831
    20 ноября в 08:25
    Прикольно
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