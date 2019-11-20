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Жиру - главная цель «Интера» на трансферном рынке

20 ноября 2019, 11:17

Источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport ​сообщает, что «Интер» определился с главной трансферной целью. 

Миланский клуб рассчитывает заполучить зимой нападающего «Челси» Оливье Жиру. 33-летний футболист хочет подписать контракт на 2,5 года, однако итальянский клуб готов предложить соглашение только на полтора года. 

Зарплата Жиру в данный момент составляет 8 млн евро за сезон. Ранее стало известно, что «Интер» уже начал переговоры с агентом Жиру.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
20 ноября в 18:35
Мартинеса в Барсу, а в атаке оставить Санчеса вместе с Жиру и тогда косому можно будет поставить пятёрочку. Аха-ха)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   528 / 831
20 ноября в 15:15
Чем там скауты Интера занимаются? 3 этот шланг нужен, к тому же далеко не молодой, Лукаку есть но он хотя бы пытается играть иногда даже забивает.
RUSTY8
RUSTY8
   361 / 831
20 ноября в 14:02
Зачем парику это бревно. Тупо загружать зарплатную ведомость
zim289
zim289
   507 / 831
20 ноября в 13:13
Зачем? Если есть Лукаку? И когда без клуба Ибрагимович.
Жиру 5 мячей забил за 2 года в Челси
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
20 ноября в 11:29
Зачем им этот лодырь?
Don trambon
Don trambon
   95 / 831
20 ноября в 11:21
А как же Дзю?)
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