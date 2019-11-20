Жиру - главная цель «Интера» на трансферном рынке

20 ноября 2019, 11:17

Источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport ​сообщает, что «Интер» определился с главной трансферной целью.

Миланский клуб рассчитывает заполучить зимой нападающего «Челси» . 33-летний футболист хочет подписать контракт на 2,5 года, однако итальянский клуб готов предложить соглашение только на полтора года.

Зарплата Жиру в данный момент составляет 8 млн евро за сезон. Ранее стало известно, что «Интер» уже начал переговоры с агентом Жиру.