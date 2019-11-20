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Вице-президент «Наполи»: «Игроки клуба должны проявлять больше уважения»

20 ноября 2019, 13:20

Вице-президент Наполи Эдо де Лаурентис прокомментировал скандал внутри клуба.

Раньше в «Наполи» играли футболисты, которые любили город и клуб. Они отличались смелостью. Нынешним игрокам нужно относиться с уважением к зарплате, футболке клуба и городу.

Болельщики ходят на стадион посмотреть на них. Это требует большего уважения к своей деятельности. Вы должны уважать свое рабочее место, ведь все игроки - это нанятые сотрудники.

Напомним, что война между игроками и президентом клуба ведется с тех пор, как футболисты отказались следовать требованиям президента Де Лаурентиса, который хотел, чтобы команда продолжала безвылазно находиться на базе клуба.

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obana777
obana777
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20 ноября в 13:51
Уважать надо тогда, когда есть за что.
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