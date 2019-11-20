ГлавнаяНовости

Мартинес: «Бельгия достойна выиграть Евро-2020»

20 ноября 2019, 11:42

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о задачах своей команды на Евро-2020.

Зависит от нас, сможем ли мы выиграть Евро. Нам нужно показать еще более качественную игру, и станет ясно, получится ли у нас провести еще один прекрасный турнир.

Мы задали стандарты на чемпионате мира и развиваемся дальше как очень сплоченная команда. Также важна роль болельщиков. На протяжении семи месяцев мы были максимально хороши. Эта команда достойна выиграть Евро-2020, но в футболе не все так просто.

В заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 бельгийская сборная разгромила команду Кипра. В 10 матчах отбора бельгийцы одержали 10 побед.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лэмпард: «Я не возглавлю „Тоттенхэм“»
Сегодня, 00:03 Комментарии8
Галлиани: «Ибрагимович повысит уровень Серии А»
Вчера, 23:45 Комментарии1
Пиоли: «Ибрагимович - чемпион»
Вчера, 23:29 Комментарии0
Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»
Вчера, 22:49 Комментарии14
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Вчера, 20:30 Комментарии19
Шевченко: «Ибрагимович способен существенно помочь „Милану“»
Вчера, 19:12 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
20 ноября в 22:15
достойны, но есть и другие достойные
Знатог
Знатог
   223 / 831
20 ноября в 16:18
Бельгия неплохая но соперники слабые, у них даже мы выиграли а у России вратарь дырка был.
Роман Романов
Роман Романов
   469 / 831
20 ноября в 13:11
Может и достойна, но выиграют Немцы (Французы, Голландцы, Португалы или еще кто).
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 831
20 ноября в 12:59
Достойных будет много, победит один
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
20 ноября в 12:37
2020 исторический шанс для Бельгии.
ДСА
ДСА
   237 / 831
20 ноября в 12:30
Из группы то точно выйдут.
obana777
obana777
   87 / 831
20 ноября в 12:22
Это точно. Не зря они первые в рейтинге.
feris1
feris1
   147 / 831
20 ноября в 11:48
Бельгия уже давно заслужила выиграть крупный трофей.
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 11:46
Бельгия была достойна выиграть даже ЧМ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100