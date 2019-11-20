Мартинес: «Бельгия достойна выиграть Евро-2020»

Главный тренер сборной Бельгии рассказал о задачах своей команды на Евро-2020.

Зависит от нас, сможем ли мы выиграть Евро. Нам нужно показать еще более качественную игру, и станет ясно, получится ли у нас провести еще один прекрасный турнир.

Мы задали стандарты на чемпионате мира и развиваемся дальше как очень сплоченная команда. Также важна роль болельщиков. На протяжении семи месяцев мы были максимально хороши. Эта команда достойна выиграть Евро-2020, но в футболе не все так просто.