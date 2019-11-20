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Кин: «Ответил критикам на поле»

20 ноября 2019, 12:04
Италия (до 21)Логотип футбольный клуб Италия (до 21)6 : 0Логотип футбольный клуб Армения (до 21)Армения (до 21)Матч завершен

Нападающий «Эвертона» и молодежной сборной Италии Моизе Кин после победы над командой Армении в отборочном турнире молодежного Евро-2021 заявил, что своими голами он ответил на всю ту критику, с которой он сталкивался в последнее время. Футболист отметился дублем в ворота сборной Армении. 

Я ответил всем критикам на поле, других вариантов не было. 

Комплименты от тренера делают меня счастливым. Мы отличная команда, но мы должны продолжать работать, чтобы квалифицироваться на турнир. 

Очевидно, что я хочу вернуться во взрослую сборную, это мечта каждого.

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