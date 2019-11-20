Кин: «Ответил критикам на поле»

Нападающий «Эвертона» и молодежной сборной Италии после победы над командой Армении в отборочном турнире молодежного Евро-2021 заявил, что своими голами он ответил на всю ту критику, с которой он сталкивался в последнее время. Футболист отметился дублем в ворота сборной Армении.

Я ответил всем критикам на поле, других вариантов не было.

Комплименты от тренера делают меня счастливым. Мы отличная команда, но мы должны продолжать работать, чтобы квалифицироваться на турнир.

Очевидно, что я хочу вернуться во взрослую сборную, это мечта каждого.