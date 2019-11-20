Киммих: «Почеттино – топ-тренер, но я не знаю, подходит ли он „Баварии“»

Полузащитник «Баварии» порассуждал на тему возможного назначения на пост главного тренера мюнхенского клуба. Напомним, вчера, 19 ноября, аргентинский специалист был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Не знаю, является ли он кандидатом на пост главного тренера «Баварии». Единственное, что могу точно сказать, так это то, что «Тоттенхэм» долгие годы сражался на вершине, они блестяще развивались.

Почеттино – топ-тренер, но я не знаю, подходит ли он нашей команде.