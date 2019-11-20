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Киммих: «Почеттино – топ-тренер, но я не знаю, подходит ли он „Баварии“»

20 ноября 2019, 16:39

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих порассуждал на тему возможного назначения Маурисио Почеттино на пост главного тренера мюнхенского клуба. Напомним, вчера, 19 ноября, аргентинский специалист был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Не знаю, является ли он кандидатом на пост главного тренера «Баварии». Единственное, что могу точно сказать, так это то, что «Тоттенхэм» долгие годы сражался на вершине, они блестяще развивались.

Почеттино – топ-тренер, но я не знаю, подходит ли он нашей команде.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответил Конунг Рагнар
   200 / 831
20 ноября в 23:24
Баварии стоит пригласить Тен Хага следующим летом. А аргентинца даже фанаты Тоттенхэма называли физручино
что может дать Почет Баварии после того как сам влетел 2:7 от мюнхенцев?
DXTK
DXTK
   200 / 831
20 ноября в 23:22
особенно после 2:7.точно подходит. берите пример со спартака когда себе семиголовых берут.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   22 / 831
20 ноября в 20:41
Баварии стоит пригласить Тен Хага следующим летом. А аргентинца даже фанаты Тоттенхэма называли физручино
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 831
20 ноября в 17:06
Его же вроде раньше в Реал сватали...
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
20 ноября в 16:47
Почетку надо в Баварию хоть бундеслигу выйграет,мне его не множко жалко без трофеев сидит.
Ptaha91
Ptaha91
   270 / 831
20 ноября в 16:46
в любом случае топовых тренеров свободных нет, моглы бы попробывать
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