Бэйл: «Поедем на Евро и снова повеселимся»

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020. Валлийцы квалифицировались на турнир после победы над сборной Венгрии.

Перед стартом отборочного цикла мы знали, что нам нужно будет хорошо поработать, так что мы не расслаблялись.

Поедем на Евро и снова повеселимся. На чемпионате Европы во Франции мы провели лучшее время в жизни, и на этот раз будем получать удовольствие вместе с нашими прекрасными фанатами.