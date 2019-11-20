Бэйл: «Поедем на Евро и снова повеселимся»

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020. Валлийцы квалифицировались на турнир после победы над сборной Венгрии.
Перед стартом отборочного цикла мы знали, что нам нужно будет хорошо поработать, так что мы не расслаблялись.
Поедем на Евро и снова повеселимся. На чемпионате Европы во Франции мы провели лучшее время в жизни, и на этот раз будем получать удовольствие вместе с нашими прекрасными фанатами.
Отметим, что после игры с Венгрией Гарет взял у болельщиков провокационный флаг и сделал с ним фотографию.