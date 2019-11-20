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Бэйл: «Поедем на Евро и снова повеселимся»

20 ноября 2019, 16:04

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020. Валлийцы квалифицировались на турнир после победы над сборной Венгрии.

Перед стартом отборочного цикла мы знали, что нам нужно будет хорошо поработать, так что мы не расслаблялись.

Поедем на Евро и снова повеселимся. На чемпионате Европы во Франции мы провели лучшее время в жизни, и на этот раз будем получать удовольствие вместе с нашими прекрасными фанатами.

Отметим, что после игры с Венгрией Гарет взял у болельщиков провокационный флаг и сделал с ним фотографию. 

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
20 ноября в 17:02
пусть веселится
Abverin
Abverin
   48 / 831
20 ноября в 16:52
Уэльс с выходом на ЧЕ, веселится тебе вряд ли придется.
feris1
feris1
   147 / 831
20 ноября в 16:08
Ему всё веселье...
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 831
20 ноября в 16:06
По старой памяти оттянутся на Сб. России. 3:0 ещё свежи в памяти и блестящая игра Димы Камбаров в том матче
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