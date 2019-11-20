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Левандовски: «Тренироваться под руководством Гвардиолы – удача для каждого»

20 ноября 2019, 14:40

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высоко оценил тренерские навыки главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, с которым он вместе работал с 2013 по 2016 год.

Гвардиола умеет делать почти каждого игрока лучше, поэтому тренироваться под его руководством – удача для каждого.

Флик? Он открыт и прямолинеен в общении с игроками. Футболисты сразу обратили на это внимание. Он большой любитель тактической игры. Я не говорю, что в клубе сейчас все отлично, но Ханс-Дитер проделал очень хорошую работу всего за несколько дней.

Клубу сейчас нелегко, на рынке не очень много свободных тренеров, так что имеет смысл продолжать двигаться дальше с Фликом.

Напомним, что недавно появились слухи о возможном возвращении Хосепа в «Баварию». Но агент испанского специалиста заявил, что никаких предложений ему не поступало. 

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sihafazatron
sihafazatron
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20 ноября в 14:55
только не для буратиновича, он сам себе тренер)
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