Левандовски: «Тренироваться под руководством Гвардиолы – удача для каждого»

Нападающий «Баварии» высоко оценил тренерские навыки главного тренера «Манчестер Сити» , с которым он вместе работал с 2013 по 2016 год.

Гвардиола умеет делать почти каждого игрока лучше, поэтому тренироваться под его руководством – удача для каждого.

Флик? Он открыт и прямолинеен в общении с игроками. Футболисты сразу обратили на это внимание. Он большой любитель тактической игры. Я не говорю, что в клубе сейчас все отлично, но Ханс-Дитер проделал очень хорошую работу всего за несколько дней.

Клубу сейчас нелегко, на рынке не очень много свободных тренеров, так что имеет смысл продолжать двигаться дальше с Фликом.