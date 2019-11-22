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Дмитрий Черышев: «В молодежке „Реала“ Денис конкурировал с Маркосом Алонсо»

вчера, 00:33

Дмитрий Черышев, бывший игрок ряда российских и испанских клубов и отец хавбека сборной России Дениса Черышева, высказался о высокой результативности сына в национальной команде.

Как точился удар с левой? У Дениса было много таких ударов и таких голов во второй команде «Реала», в молодежной сборной. Ко мне это никакого отношения не имеет, это признак футбольного воспитания, полученного в Мадриде. «Реал» научил его так играть в футбол. Гол Саудовской Аравии, за шиворот вратарю, – это класс игрока. Гол египтянам говорит о его бомбардирских качествах: до 18-19 лет сын играл нападающего, поэтому умеет правильно поставить ногу. Этому его тоже научили в «Реале». Я, конечно, что-то подсказываю, но на поле он принимает решения самостоятельно.

Черчесов создал серьезную атмосферу в сборной. Каждый футболист старается показать себя и чувствует свою ответственность перед страной. У них появилась конкуренция, появилось желание, и на команду стало любо-дорого смотреть. И второе: тренер совершил определенные действия, которые привели к голам Дениса. Сын стал играть ближе к воротам и вспомнил бомбардирскую юность. Знаете, с кем он в молодежке «Реала» конкурировал за место центрального нападающего? С Маркосом Алонсо, который сейчас в «Челси». Один стал полузащитником, а другой – крайним защитником, но с атакующими наклонностями.

Напомним, что Денис Черышев пропустил из-за травмы недавние матчи сборной России против команд Сан-Марино и Бельгии.

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Все комментарии
serset
serset ответил Dinamikk
   494 / 831
вчера в 12:02
Какая же пропасть между нашим и европейским воспитанием футболистов. Рос бы Черышев у нас, играл бы сейчас максимум в ФНЛ. В Реале его допилили аж до уровня сборной России!
А Дзюба вообще в мегамонстра превратился бы...
DanjaG
DanjaG
   140 / 831
вчера в 11:41
Папаша лучше бы о своем таланте рассказал.
алексей магрелов
алексей магрелов ответил Dinamikk
вчера в 10:21
Какая же пропасть между нашим и европейским воспитанием футболистов. Рос бы Черышев у нас, играл бы сейчас максимум в ФНЛ. В Реале его допилили аж до уровня сборной России!
Ну не ФНЛ, но был бы вроде Бурмистрова, Жемалетдинова (ЦСКА), Пухова, Хосонова - во второй десятке играл бы. В Реале есть стимул развиваться по мере своих возможностей.
beefs
beefs
   168 / 831
вчера в 10:09
Да, Денис отличается от игроков из России...
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
вчера в 08:39
Было и такое! Тогда вообще молодежка мадридского Реала была очень симпатичной. Фабиньо, Мората, Маркос Алонсо, Дани Парехо и т.д...
ДСА
ДСА
   237 / 831
вчера в 08:33
В целом карьера у него сложилась.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Leha-ha50
   328 / 831
вчера в 08:31
К чему тут этот Ваш эпос????
shlomo
shlomo
   198 / 831
вчера в 08:24
При хорошей и здоровой конкуренции идет прогресс
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   364 / 831
вчера в 07:44
Конкурировал, конкурировал, да не выконкурировался. Новая скороговорка. Дарю.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   64 / 831
вчера в 07:43
"и на команду стало любо-дорого смотреть"(с)
Вот я не пойму, они что, смотрят футбол в параллельном измерении, где сб. России 10-ти кратный чемпион мира? Задолбали!!!
STVA 1
STVA 1
   108 / 831
вчера в 07:36
Травмы мешали полностью раскрыться парню скорее всего....
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
вчера в 07:25
И шо? 😂
Dinamikk
Dinamikk
вчера в 07:19
Какая же пропасть между нашим и европейским воспитанием футболистов. Рос бы Черышев у нас, играл бы сейчас максимум в ФНЛ. В Реале его допилили аж до уровня сборной России!
Василий 50
Василий 50
   356 / 831
вчера в 07:09
И что?
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   129 / 831
вчера в 07:06
Понты Дениса подвели.
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 05:39
Школа "Реала" конечно у Дениса чувствуется, а вот спартаковской школы у игроков нет.
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 04:42
Гонора у Дмитрия больше чем делов в действительности.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
вчера в 01:22
Но не "доконкурировал". Тем не менее топ сборной, матч с Бельгией это подтвердил)
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
вчера в 00:55
Ну вот!!! Папа про молодежку вспомнил. Хотя скоро придется сынулю в ветераны записывать!!!
kind pennywise
kind pennywise
   555 / 831
вчера в 00:45
Помню в 1998-и году на передаче Футбольный клуб Уткин рассказывал о талантливом сыне старшего Черышева. Тогда он играл за детскую команду Реала
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