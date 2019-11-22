Дмитрий Черышев: «В молодежке „Реала“ Денис конкурировал с Маркосом Алонсо»

, бывший игрок ряда российских и испанских клубов и отец хавбека сборной России , высказался о высокой результативности сына в национальной команде.

Как точился удар с левой? У Дениса было много таких ударов и таких голов во второй команде «Реала», в молодежной сборной. Ко мне это никакого отношения не имеет, это признак футбольного воспитания, полученного в Мадриде. «Реал» научил его так играть в футбол. Гол Саудовской Аравии, за шиворот вратарю, – это класс игрока. Гол египтянам говорит о его бомбардирских качествах: до 18-19 лет сын играл нападающего, поэтому умеет правильно поставить ногу. Этому его тоже научили в «Реале». Я, конечно, что-то подсказываю, но на поле он принимает решения самостоятельно.

Черчесов создал серьезную атмосферу в сборной. Каждый футболист старается показать себя и чувствует свою ответственность перед страной. У них появилась конкуренция, появилось желание, и на команду стало любо-дорого смотреть. И второе: тренер совершил определенные действия, которые привели к голам Дениса. Сын стал играть ближе к воротам и вспомнил бомбардирскую юность. Знаете, с кем он в молодежке «Реала» конкурировал за место центрального нападающего? С Маркосом Алонсо, который сейчас в «Челси». Один стал полузащитником, а другой – крайним защитником, но с атакующими наклонностями.