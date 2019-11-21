Семак - об оскорблениях Дзюбы: «Болельщики должны поддерживать сборную»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал отдельную группу российских фанатов, которая оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун во время матча против команды Сан-Марино.
К этому нельзя относиться как-то иначе, кроме как негативно. Ни один нормальный человек к этому не может нормально относиться. Естественно, болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать команду нашей страны и переживать за всех игроков.
Артём отсутствует по личным, уважительным причинам. Сегодня он получил ещё один день на решение тех важных вопросов, которые у него есть. Завтра он будет в команде.
Он защищает своих игроков
Он защищает своих игроков
Твои приоритеты ясны и понятны.
Твои приоритеты ясны и понятны.