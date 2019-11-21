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Семак - об оскорблениях Дзюбы: «Болельщики должны поддерживать сборную»

21 ноября 2019, 13:44
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал отдельную группу российских фанатов, которая оскорбляла нападающего Артема Дзюбу с трибун во время матча против команды Сан-Марино.

К этому нельзя относиться как-то иначе, кроме как негативно. Ни один нормальный человек к этому не может нормально относиться. Естественно, болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать команду нашей страны и переживать за всех игроков.

Артём отсутствует по личным, уважительным причинам. Сегодня он получил ещё один день на решение тех важных вопросов, которые у него есть. Завтра он будет в команде.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил San Skra
   625 / 831
21 ноября в 20:47
Очень странно: когда человек из твоего окружения бьет стулом другого человека - ты его поддерживаешь, теперь, когда человека из твоего окружения просто оскорбляют - ты говоришь, что относишься к этому негативно. Твои приоритеты ясны и понятны.
Ничего странного
Он защищает своих игроков
Литейный 4
Литейный 4 ответил Сергеевич вернулся1
   16 / 831
21 ноября в 17:20
Зуб даёшь?)))
Зуб Казанского легко. Гыгыгы
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
21 ноября в 16:45
Конечно должны! Иначе что это за болельщики? Так, кучка глоров, которые хотят, чтобы сборная России побеждала как можно чаще.
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
21 ноября в 16:37
Свинья - она всегда свинья. Способна только гадить.
Гавриленко
Гавриленко ответил Да ладно вам
   4 / 831
21 ноября в 16:30
Защищать _ _ ю _ у даже фаны самого Зенита отказываются. Только князь, но у него половина команды игуаины))))
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
21 ноября в 16:12
Нас учит физрук Симак с козлиным уклоном - иди в зеркало позырь!
DanjaG
DanjaG
   140 / 831
21 ноября в 15:56
Только свиньи считают, что они правы, им мало, что своими криками практически развалили свой клуб.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
21 ноября в 15:43
Ни кому ни чего не должны! Болельщики приходят, платят деньги, и надеются увидеть зрелище, и если вы не оправдываете ожидания, то какую реакцию вы ждёте?(
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Литейный 4
   29 / 831
21 ноября в 15:43
Зуб даёшь?)))
Литейный 4
Литейный 4 ответил Сергеевич вернулся1
   16 / 831
21 ноября в 14:45
Семак, купи ему петуха, а то нацгерой заснёт в штрафной скоро. Привычку не искоренить и она идёт от тебя. Хотя Зенит, это Зенит. Сборная, это сборная. Что можно в Зените, в сборной нельзя. Играть надо, а не показывать всем видимость борьбы, бегая трусцой.
Свиньям он и полусонный отгрузит свои дежурные голешники. Дзюба мастер приветы передавать Федуну. Очередные ожидайте 1 декабря. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 831
21 ноября в 14:42
Дык на стадионе были болельщики свиней. Что с них взять, кроме грязи. Гыгыгы
San Skra
San Skra
   586 / 831
21 ноября в 14:31
Очень странно: когда человек из твоего окружения бьет стулом другого человека - ты его поддерживаешь, теперь, когда человека из твоего окружения просто оскорбляют - ты говоришь, что относишься к этому негативно.
Твои приоритеты ясны и понятны.
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
21 ноября в 14:25
Приравнять Дзюбана к неграм и оскорбляющих его судить за расизм.
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 14:23
А сборная что-нибудь должна болельщикам?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   29 / 831
21 ноября в 14:21
Семак, купи ему петуха, а то нацгерой заснёт в штрафной скоро. Привычку не искоренить и она идёт от тебя. Хотя Зенит, это Зенит. Сборная, это сборная. Что можно в Зените, в сборной нельзя. Играть надо, а не показывать всем видимость борьбы, бегая трусцой.
tuman960
tuman960
   475 / 831
21 ноября в 13:58
свиньи и в сан-марино свиньи!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
21 ноября в 13:50
Оскорбляли дзюбу и поддерживали сборную
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
21 ноября в 13:48
Просто мужик должен отвечать за слова, да и вообще, больше делать и меньше говорить. Дзюба треплется как тряпка на ветру, при этом все его взялись защищать. Сами такие же, наверное.
Cremen
Cremen
   59 / 831
21 ноября в 13:47
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