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Силкин: «И Кокорину, и Мамаеву есть, что доказывать»

21 ноября 2019, 22:46

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах Александра Кокорина и Павла Мамаева, вернувшихся в футбол после тюрьмы:

Вернуться на прежний уровень бывает непросто. Организм меняется после долгого простоя. Сможет ли он снова привыкнуть к нагрузкам? Не будет ли последствий в виде травм? За это больше всего переживаю.

Эмоционально ребята очень хотят, но главное, сможет ли их опорно-двигательный аппарат выйти прежний уровень восприятия нагрузок.

 Ранее Силкин поделился мнением об игре Артёма Дзюбы.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 09:20
Посмотрим, что они докажут.
Суеверный
Суеверный
   402 / 831
вчера в 08:48
Хочется быть оптимистом. Не получается в этом случае. Не сложится - ребята сами "наломали дров". И если у Мамаева так к тому и велось, то Кокорина искренне жаль.
mars6791
mars6791
   417 / 831
вчера в 08:13
Уже отработанный материал.
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 07:46
Конечно докажут, им есть что доказывать.
Броник
Броник
   267 / 831
вчера в 07:20
Мамаев ничего не докажет в Пердивщике, а Кокорин еще многих голами огорчит.
ДСА
ДСА
   237 / 831
вчера в 06:27
Пусть понапрягаются.
mangoх12
mangoх12
   54 / 831
вчера в 02:42
все будет с ними хорошо
Mangur
Mangur
   344 / 831
вчера в 01:21
Без комментариев
post-navigator
post-navigator
   467 / 831
вчера в 00:05
Оппля, а вот и эксперд Силькинд! Сначала лизался в дёсна с ротенбергами, а затем слил традиции Великого Яшина в зумпф. И сейчас вдруг обсуждает пути двух скромных зэков-УДО. Неужто опять смотрящим над д-мо поставят от спортобщества вертухаев?
Т34
Т34
   13 / 831
21 ноября в 23:44
Кто эти кадры по жизни, они уже доказали. И неоднократно. Не загремели бы на нары в этот раз, позже все равно там оказались бы.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
21 ноября в 23:29
Пусть доказывают, никто ж не против!!!
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
21 ноября в 23:14
Кому ещё доказывать?
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
21 ноября в 23:00
В СИЗО они не все показали, обратно их вернуть и сделать чемпионами ЧБР - "Чемпионат Бутырки России"))))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   273 / 831
21 ноября в 22:56
зубы на полку мне так кажется, ну максимум в пляжном футболе светит..
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