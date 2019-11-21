Силкин: «И Кокорину, и Мамаеву есть, что доказывать»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах Александра Кокорина и Павла Мамаева, вернувшихся в футбол после тюрьмы:
Вернуться на прежний уровень бывает непросто. Организм меняется после долгого простоя. Сможет ли он снова привыкнуть к нагрузкам? Не будет ли последствий в виде травм? За это больше всего переживаю.
Эмоционально ребята очень хотят, но главное, сможет ли их опорно-двигательный аппарат выйти прежний уровень восприятия нагрузок.
Ранее Силкин поделился мнением об игре Артёма Дзюбы.