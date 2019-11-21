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Тедеско: «Представление о холоде я имею с детства»

21 ноября 2019, 13:04
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 14:00 Не начался

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско порассуждал на тему холодной погоды в России.

Носил ли я когда-нибудь валенки? Это хорошая обувь для зимы, но только когда сухо. Что касается холода, то для меня он не является чем-то необычным. Я из Южной Италии, но в горах бывает очень холодно. Не так, как в России, но представление о холоде я имею с детства. Хорошо, что в Екатеринбурге будет не минус 26 градусов, а всего минус 6. Никаких температурных преград для матча я не вижу.

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Все комментарии
TihonAlt
TihonAlt ответил Ген Геныч
21 ноября в 23:04
Да Матч ТВ что нить придумает по любому,опять экспертов позовут и начнется б...ь цирковое представление!!!!!!
давно отключаю звук:)
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
21 ноября в 16:39
Спартааааааааааак!!!
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 831
21 ноября в 15:37
Змерзнет Маугли на продуваемой всеми ветрами Открывашке. гыгыгы
Ген Геныч
Ген Геныч ответил LOpp
   50 / 831
21 ноября в 14:55
Тедеско: «Представление о холоде я имею с детства» завтра газпромовские СМИ раздуют новость до: Тедеско: «С детства болею за Спартак»
Да Матч ТВ что нить придумает по любому,опять экспертов позовут и начнется б...ь цирковое представление!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил mihaluch
   50 / 831
21 ноября в 14:53
Хорошо что на оттепель попал, вчера было минус 26. Интересно как бы этот Тедеско при такой температуре заголосил.
Да никак, в такую погоду матчи отменяют,если ты не знал!!!)))))
LOpp
LOpp
   19 / 831
21 ноября в 14:34
Тедеско: «Представление о холоде я имею с детства»


завтра газпромовские СМИ раздуют новость до: Тедеско: «С детства болею за Спартак»
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 14:28
Холод холоду рознь 😉
dinoel
dinoel
   390 / 831
21 ноября в 13:36
Удачи Тедеско и Спартаку
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 831
21 ноября в 13:33
Давай, Доменико, с честью все испытания преодолей! Конибомжи не пройдут!
tuman960
tuman960
   475 / 831
21 ноября в 13:31
но представление о холоде я имею с детства.
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врёт он!!!У него генетическая память -от прадеда помнит о холоде в России 1941 года!!!!!
beefs
beefs
   168 / 831
21 ноября в 13:28
Начинаются испытания...
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
21 ноября в 13:25
Хорошо что на оттепель попал, вчера было минус 26. Интересно как бы этот Тедеско при такой температуре заголосил.
Сп62
Сп62
   110 / 831
21 ноября в 13:08
Знает, значит в холодильник заглядывал.
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