Тедеско: «Представление о холоде я имею с детства»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско порассуждал на тему холодной погоды в России.
Носил ли я когда-нибудь валенки? Это хорошая обувь для зимы, но только когда сухо. Что касается холода, то для меня он не является чем-то необычным. Я из Южной Италии, но в горах бывает очень холодно. Не так, как в России, но представление о холоде я имею с детства. Хорошо, что в Екатеринбурге будет не минус 26 градусов, а всего минус 6. Никаких температурных преград для матча я не вижу.
завтра газпромовские СМИ раздуют новость до: Тедеско: «С детства болею за Спартак»
завтра газпромовские СМИ раздуют новость до: Тедеско: «С детства болею за Спартак»
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врёт он!!!У него генетическая память -от прадеда помнит о холоде в России 1941 года!!!!!
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врёт он!!!У него генетическая память -от прадеда помнит о холоде в России 1941 года!!!!!