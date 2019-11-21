Ароян: «Все футболисты сборной Армении возмущены словами Хашманяна»

Защитник «Урала» и сборной Армении подверг критике тренера национальной команды , который заявил, что на поле с командой Италии в матче отбора Евро-2020 была не национальная сборная Армении, а просто сборная.

Матч с итальянцами сложился для нас чудовищно, мы сыграли очень, очень плохо. Это была вторая игра сборной при схеме в пять защитников, и начали мы сразу ужасно — пропустили два гола за минуту и так и не пришли в себя. Когда во время матча я смотрел на табло, не верил своим глазам, а после игры никто из нас не понимал, что случилось. Я до сих пор пребываю в шоке, уже четвертый день не могу найти себе места.

Представьте мои чувства: после такого кошмара, когда ты еще не осознаешь произошедшего, выходит пресс-конференция Абраама Хашманяна, который заявляет, что это была не национальная сборная Армении, а просто сборная. После таких слов злости еще больше. Главный тренер сборной не имеет права говорить такие вещи в адрес своих футболистов.

В этой сборной помимо меня играют мои друзья, самые сильные футболисты. Когда тебя назначают главным тренером национальной сборной, а ты приходишь и говоришь подобные вещи после такого матча, это возмутительно. Не имеет значения, с каким счетом закончился матч, хоть 1:9, хоть 0:15 — ты не имеешь права так высказываться. Не представляю, как с таким тренером можно работать. При этом с нами Хашманян после игры не общался вообще, не сказал ни единого слова.

Общаемся между собой, и все футболисты возмущены словами Хашманяна — я это точно знаю. Уверен, что все футболисты поддержат меня после этого интервью. Тренер произнес это и в мой адрес, и в адрес моих товарищей. Приезжаем в сборную с большим желанием и играем прежде всего за нашу страну, за наш флаг и за армянских болельщиков — и только потом за тренера и за себя. Могу от лица футболистов сборной Армении заявить: мы все по-особенному относимся к национальной команде.

Я бы хотел от имени всех футболистов принести извинения всем армянским болельщикам. Знайте: все футболисты приезжают в сборную, чтобы побеждать и радовать свою нацию. За сборную Армении болеют со всех концов света, она только объединяет людей, и наша команда не может подводить их.