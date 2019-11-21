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Ароян: «Все футболисты сборной Армении возмущены словами Хашманяна»

21 ноября 2019, 16:39

Защитник «Урала» и сборной Армении Вараздат Ароян подверг критике тренера национальной команды Абраама Хашманяна, который заявил, что на поле с командой Италии в матче отбора Евро-2020 была не национальная сборная Армении, а просто сборная.

Матч с итальянцами сложился для нас чудовищно, мы сыграли очень, очень плохо. Это была вторая игра сборной при схеме в пять защитников, и начали мы сразу ужасно — пропустили два гола за минуту и так и не пришли в себя. Когда во время матча я смотрел на табло, не верил своим глазам, а после игры никто из нас не понимал, что случилось. Я до сих пор пребываю в шоке, уже четвертый день не могу найти себе места.

Представьте мои чувства: после такого кошмара, когда ты еще не осознаешь произошедшего, выходит пресс-конференция Абраама Хашманяна, который заявляет, что это была не национальная сборная Армении, а просто сборная. После таких слов злости еще больше. Главный тренер сборной не имеет права говорить такие вещи в адрес своих футболистов.

В этой сборной помимо меня играют мои друзья, самые сильные футболисты. Когда тебя назначают главным тренером национальной сборной, а ты приходишь и говоришь подобные вещи после такого матча, это возмутительно. Не имеет значения, с каким счетом закончился матч, хоть 1:9, хоть 0:15 — ты не имеешь права так высказываться. Не представляю, как с таким тренером можно работать. При этом с нами Хашманян после игры не общался вообще, не сказал ни единого слова.

Общаемся между собой, и все футболисты возмущены словами Хашманяна — я это точно знаю. Уверен, что все футболисты поддержат меня после этого интервью. Тренер произнес это и в мой адрес, и в адрес моих товарищей. Приезжаем в сборную с большим желанием и играем прежде всего за нашу страну, за наш флаг и за армянских болельщиков — и только потом за тренера и за себя. Могу от лица футболистов сборной Армении заявить: мы все по-особенному относимся к национальной команде.

Я бы хотел от имени всех футболистов принести извинения всем армянским болельщикам. Знайте: все футболисты приезжают в сборную, чтобы побеждать и радовать свою нацию. За сборную Армении болеют со всех концов света, она только объединяет людей, и наша команда не может подводить их.

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Все комментарии
minai
minai ответил Klaksvikar Itrottarselag
   162 / 831
21 ноября в 22:04
Тренер катастрофически не угадал со схемой, надо было попробовать в десять защитников..
Вот именно. Хороший совет денег стоит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
21 ноября в 20:32
Тренер катастрофически не угадал со схемой, надо было попробовать в десять защитников..
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   171 / 831
21 ноября в 18:32
Какая разница. Просто сборная или национальная сборная. Счёт на табло. Сборная - под заборная.
mangoх12
mangoх12
   54 / 831
21 ноября в 18:00
поздно пить Боржом
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
21 ноября в 17:57
Помниться свинья ярцев вообще во время матча сборную бросил, сбежал как крыса с тонущего корабля!
Тренеры не должны так поступать!!!
VIPded
VIPded
   68 / 831
21 ноября в 17:45
Получить 9 мячей в авоську при схеме в 5 защитников могла только сборная Армении, поставившая поголовно на ТБ8,5...)))
Сп62
Сп62
   110 / 831
21 ноября в 17:42
Ароян возмущается, а тренеру что, извинятся?
ДСА
ДСА
   237 / 831
21 ноября в 17:38
Матом можно крыть эту сборную вполне на законных основаниях.
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
21 ноября в 17:38
Армянам только с Сан-Маринами играть.
112910415
112910415
   67 / 831
21 ноября в 17:16
странно даже
при таком результате надо помалкивать, какие бы слова ни прозвучали
beefs
beefs
   168 / 831
21 ноября в 17:16
Да, это интересно....
Footbolista
Footbolista
   15 / 831
21 ноября в 17:09
Ары закипели...на поле надо было кипеть...1:9...ужос...
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
21 ноября в 16:55
А что такого он сказал?
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 831
21 ноября в 16:40
Теперь эту сборную ганчаренко или семак возглавит.
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