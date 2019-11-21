Ароян: «Все футболисты сборной Армении возмущены словами Хашманяна»

Защитник «Урала» и сборной Армении Вараздат Ароян подверг критике тренера национальной команды Абраама Хашманяна, который заявил, что на поле с командой Италии в матче отбора Евро-2020 была не национальная сборная Армении, а просто сборная.
Матч с итальянцами сложился для нас чудовищно, мы сыграли очень, очень плохо. Это была вторая игра сборной при схеме в пять защитников, и начали мы сразу ужасно — пропустили два гола за минуту и так и не пришли в себя. Когда во время матча я смотрел на табло, не верил своим глазам, а после игры никто из нас не понимал, что случилось. Я до сих пор пребываю в шоке, уже четвертый день не могу найти себе места.
Представьте мои чувства: после такого кошмара, когда ты еще не осознаешь произошедшего, выходит пресс-конференция Абраама Хашманяна, который заявляет, что это была не национальная сборная Армении, а просто сборная. После таких слов злости еще больше. Главный тренер сборной не имеет права говорить такие вещи в адрес своих футболистов.
В этой сборной помимо меня играют мои друзья, самые сильные футболисты. Когда тебя назначают главным тренером национальной сборной, а ты приходишь и говоришь подобные вещи после такого матча, это возмутительно. Не имеет значения, с каким счетом закончился матч, хоть 1:9, хоть 0:15 — ты не имеешь права так высказываться. Не представляю, как с таким тренером можно работать. При этом с нами Хашманян после игры не общался вообще, не сказал ни единого слова.
Общаемся между собой, и все футболисты возмущены словами Хашманяна — я это точно знаю. Уверен, что все футболисты поддержат меня после этого интервью. Тренер произнес это и в мой адрес, и в адрес моих товарищей. Приезжаем в сборную с большим желанием и играем прежде всего за нашу страну, за наш флаг и за армянских болельщиков — и только потом за тренера и за себя. Могу от лица футболистов сборной Армении заявить: мы все по-особенному относимся к национальной команде.
Я бы хотел от имени всех футболистов принести извинения всем армянским болельщикам. Знайте: все футболисты приезжают в сборную, чтобы побеждать и радовать свою нацию. За сборную Армении болеют со всех концов света, она только объединяет людей, и наша команда не может подводить их.
Тренеры не должны так поступать!!!
Тренеры не должны так поступать!!!
при таком результате надо помалкивать, какие бы слова ни прозвучали
при таком результате надо помалкивать, какие бы слова ни прозвучали