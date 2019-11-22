«Милан» и «Боруссия» Д заинтересованы в Жиру

вчера, 09:35

Форвард «Челси» может оказаться в «Милане».

«Россонери» готовы приобрести француза, несмотря на интерес к нему со стороны «Интера». Сообщается также, что дортмундская «Боруссия» планирует предпринять попытку по приобретению Жиру.