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«Милан» и «Боруссия» Д заинтересованы в Жиру

вчера, 09:35

Форвард «Челси» Оливье Жиру может оказаться в «Милане».

«Россонери» готовы приобрести француза, несмотря на интерес к нему со стороны «Интера». Сообщается также, что дортмундская «Боруссия» планирует предпринять попытку по приобретению Жиру.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответил cska plus
   584 / 831
вчера в 19:58
Милан реально раздражает своими пустыми интересами.
Да кажись там какой-то журналист завелся в Италии. Понял, что кризисный, но известный клуб дает много хайпа, и сидит фантазирует вовсю.
Ozabot
Ozabot
   584 / 831
вчера в 19:56
Жиру, Ибрагимович, Кин, Делофеу... Давайте еще 10 нападающих купим, когда своих шестерых девать некуда. Вот тогда точно голы потекут рекой.
Вернули бы уже Бакайоко и купите еще одного полузащитника на место Бильи и Кессье.
Rheinfall
Rheinfall
   219 / 831
вчера в 11:09
в БД
Остапчук 67
Остапчук 67
   275 / 831
вчера в 09:56
"Милан" без ЕК.
Зачем он Жиру?
GYTSYL
GYTSYL
   83 / 831
вчера в 09:51
зенит перехватит за 150 мульонов((
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 09:50
Милан реально раздражает своими пустыми интересами.
ДСА
ДСА
   237 / 831
вчера в 09:40
Это всё слухи непроверенные.
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