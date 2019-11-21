«Бетис» сделал предложение по трансферу Эмре Джана

21 ноября 2019, 20:18

«Бетис» обратился к «Ювентусу» по вопросу трансфера полузащитника . Испанский клуб сделал туринцам официальное предложение по переходу игрока.

«Юве» принял предложение во внимание, однако Джан сразу отказался переходить в «Бетис», сообщает итальянская пресса.

Стоит отметить, что футболист намерен покинуть «старую синьору» в январе из-за нехватки игровой практики. В его услугах заинтересованы гранды европейского футбола. В частности, сообщалось, что Джана собираются приобрести «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».