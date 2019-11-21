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«Бетис» сделал предложение по трансферу Эмре Джана

21 ноября 2019, 20:18

«Бетис» обратился к «Ювентусу» по вопросу трансфера полузащитника Эмре Джана. Испанский клуб сделал туринцам официальное предложение по переходу игрока.

«Юве» принял предложение во внимание, однако Джан сразу отказался переходить в «Бетис», сообщает итальянская пресса.   

Стоит отметить, что футболист намерен покинуть «старую синьору» в январе из-за нехватки игровой практики. В его услугах заинтересованы гранды европейского футбола. В частности, сообщалось, что Джана собираются приобрести «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 10:08
Барса и ПСЖ утка, Бетис реально.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
вчера в 08:32
Бетис или Барселона. Почувствуйте разницу!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил fanliverpoolfan 2
   210 / 831
21 ноября в 21:43
Врядли продадут Жан ташит Ювентус
уже трижды чемпионом стал,в отличии от некоторых.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
21 ноября в 21:33
скоро и де лигта выставят, сильно молодые эти игроки,для опытной старушки.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   831 / 831
21 ноября в 21:29
Жаль Джана,его оставить и сплавить Хедиру доигрывать куда-то.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
21 ноября в 20:22
Врядли продадут Жан ташит Ювентус
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