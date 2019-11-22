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Конте - об угрозах: «Чем меньше мы об этом говорим, тем лучше»

вчера, 17:33

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал об угрозах в свой адрес.

Я не думаю, что об этом стоит что-то говорить. Есть люди, которые занимаются этим вопросом. Надеюсь, что вскоре все закончится. Чем меньше мы об этом говорим, тем лучше.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 21:37
Что-то Черчесову ни кто не угрожает.
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил juvenale
   80 / 831
вчера в 19:28
жучок с новым акком хахах главный кабинет Италии - это ббилан уже как лет 40))тебе ли не знать))потом идет принтер за подкуп судей в 2006 году
За подкуп судей в 2006 году Ювентус был отправлен в итальянский пердив, стыдно не знать такого
juvenale
juvenale
   18 / 831
вчера в 18:53
слив засчитан
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   18 / 831
вчера в 18:37
скинь мне ссылку на оф документ,что первой столицей объединенной Италии был не Турин хаххаа или как всегда слив
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   18 / 831
вчера в 18:37
Опровергнуть что? Ты написал, что Турин был столицей Италии в 1861-м году. Теперь иди и посмотри какие территории относились к Италии в этом самом году. Как я и написал в первом своём комментарии - Турин был столицей Сардинского королевства. В 1861-м году его переименовали в Итальянское королевство, что дало повод Википедии написать то, что ты мне тут скинул. Однако, в те годы в Италии не было ни части юга, ни Рима, ни даже ряда северных городов. Ничего, что я для тебя всё подробно разжёвываю? Нет? Поехали дальше. В 1870-м году произошла седанская катастрофа (это тоже погугли почитай), после чего французы по сути бросили Рим, чем и воспользовалась Италия и захватила Рим. 1871-й год стал первым годом полностью объединённой Италии. И её столицей уже был Рим. Не благодари за экскурс в историю. Буду надеяться, что в свои уже не молодые годы ты перестанешь копипастить глупости из Википедии и начнёшь думать, оценивать и анализировать самостоятельно.
Самое интересное,что везде ,где гуглишь пишут про это))но у жучка своя история хахаха
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   18 / 831
вчера в 18:33
Опровергнуть что? Ты написал, что Турин был столицей Италии в 1861-м году. Теперь иди и посмотри какие территории относились к Италии в этом самом году. Как я и написал в первом своём комментарии - Турин был столицей Сардинского королевства. В 1861-м году его переименовали в Итальянское королевство, что дало повод Википедии написать то, что ты мне тут скинул. Однако, в те годы в Италии не было ни части юга, ни Рима, ни даже ряда северных городов. Ничего, что я для тебя всё подробно разжёвываю? Нет? Поехали дальше. В 1870-м году произошла седанская катастрофа (это тоже погугли почитай), после чего французы по сути бросили Рим, чем и воспользовалась Италия и захватила Рим. 1871-й год стал первым годом полностью объединённой Италии. И её столицей уже был Рим. Не благодари за экскурс в историю. Буду надеяться, что в свои уже не молодые годы ты перестанешь копипастить глупости из Википедии и начнёшь думать, оценивать и анализировать самостоятельно.
В 1861 году Турин стал первой столицей ОБЪЕДИНЕННОЙ Италии...
слово Объединенной тебе ни о чем не говорит хахаха
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 18:32
Хочет вообще забыть.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил juvenale
   9 / 831
вчера в 18:29
Чувак реально жжешь) по всем спорам я просто уничтожил тебя,так что ты не на моем уровне.Зарегистрируй еще пару акков,может не спалишься
Кто кого уничтожил - напишут читатели, а не участник спора, ибо это совсем уже глупо)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил juvenale
   9 / 831
вчера в 18:28
видно плохо тебя учили в церковно-приходской школе твоей а теперь еще раз посмотри на мой коммент и опровергни его
Опровергнуть что? Ты написал, что Турин был столицей Италии в 1861-м году. Теперь иди и посмотри какие территории относились к Италии в этом самом году. Как я и написал в первом своём комментарии - Турин был столицей Сардинского королевства. В 1861-м году его переименовали в Итальянское королевство, что дало повод Википедии написать то, что ты мне тут скинул. Однако, в те годы в Италии не было ни части юга, ни Рима, ни даже ряда северных городов. Ничего, что я для тебя всё подробно разжёвываю? Нет? Поехали дальше. В 1870-м году произошла седанская катастрофа (это тоже погугли почитай), после чего французы по сути бросили Рим, чем и воспользовалась Италия и захватила Рим. 1871-й год стал первым годом полностью объединённой Италии. И её столицей уже был Рим.
Не благодари за экскурс в историю. Буду надеяться, что в свои уже не молодые годы ты перестанешь копипастить глупости из Википедии и начнёшь думать, оценивать и анализировать самостоятельно.
juvenale
juvenale
   18 / 831
вчера в 18:24
Чувак реально жжешь) по всем спорам я просто уничтожил тебя,так что ты не на моем уровне.Зарегистрируй еще пару акков,может не спалишься
juvenale
juvenale
   18 / 831
вчера в 18:23
к не позорься)))
В 1861 г в Турине был коронован первый король Италии Виктор Эммануил второй.И с 1861 по 1865 г Турин становится первой столицей.потом столицей становится Флоренция,а в 1870 г Рим
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   18 / 831
вчера в 18:18
Я понятия не имею, почему ты любишь позориться. Не ко мне вопрос.
видно плохо тебя учили в церковно-приходской школе твоей
а теперь еще раз посмотри на мой коммент и опровергни его
Да ладно вам
Да ладно вам ответил juvenale
   9 / 831
вчера в 18:14
хахаха как можно так постоянно позориться
Я понятия не имею, почему ты любишь позориться. Не ко мне вопрос.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил juvenale
   9 / 831
вчера в 18:13
хахаха к и тут в лужу Город в XIX веке являлся важным политическим центром Европы. В 1861 году Турин стал первой столицей объединенной Италии и наряду с этим являлся столицей для Савойского дома, правящей династии Королевства Италии.
Приятно, конечно, что ты критически оцениваешь свои действия, приравнивая к нахождению себя в мокрых местах, но неприятно, что ты ничего не вынес из моего комментария. Для тебя ещё раз повторю - когда читаешь Википедию, то после прочтения поищи информацию в инете ещё, не поленись. То, что ты копировать с Википедии научился - я оценил, но этим, к сожалению, ты не сделал Турин столицей Италии.
А теперь удиви меня, ещё раз написав, что ты всё знаешь и Турин-таки был столицей Италии. Я хоть ещё раз посмеюсь)
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   18 / 831
вчера в 18:11
Ты не только не знаешь день рождение Дель Пьеро и трагедию на Эйзеле, ты ещё оказывается об истории Турина, да и Италии в целом не имеешь представления. Ну и болельщики пошли. Турин никогда не был столицей Италии, он был столицей Сардинского королевства, в которую входило меньше трети территории нынешней Италии, а когда был присоединён Рим к этим территориям, то он и стал столицей объединённой Италии. Ты когда Википедию читаешь, то хоть расширяй после прочтения знания полученные.
хахаха как можно так постоянно позориться
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   18 / 831
вчера в 18:10
Ты не только не знаешь день рождение Дель Пьеро и трагедию на Эйзеле, ты ещё оказывается об истории Турина, да и Италии в целом не имеешь представления. Ну и болельщики пошли. Турин никогда не был столицей Италии, он был столицей Сардинского королевства, в которую входило меньше трети территории нынешней Италии, а когда был присоединён Рим к этим территориям, то он и стал столицей объединённой Италии. Ты когда Википедию читаешь, то хоть расширяй после прочтения знания полученные.
хахаха к и тут в лужу
Город в XIX веке являлся важным политическим центром Европы. В 1861 году Турин стал первой столицей объединенной Италии и наряду с этим являлся столицей для Савойского дома, правящей династии Королевства Италии.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил juvenale
   9 / 831
вчера в 18:03
Турин это первая столица Италии....город королей
Ты не только не знаешь день рождение Дель Пьеро и трагедию на Эйзеле, ты ещё оказывается об истории Турина, да и Италии в целом не имеешь представления. Ну и болельщики пошли. Турин никогда не был столицей Италии, он был столицей Сардинского королевства, в которую входило меньше трети территории нынешней Италии, а когда был присоединён Рим к этим территориям, то он и стал столицей объединённой Италии.
Ты когда Википедию читаешь, то хоть расширяй после прочтения знания полученные.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Майк Хоторн
   5 / 831
вчера в 17:51
Рвите мелкое княжество туринское.
Пока только мелкое княжество разрывает пуканы хейтерам. А то что от них остаётся зависает на посохе. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил Майк Хоторн
   18 / 831
вчера в 17:49
Только вот сейчас там базируется кабинет, олицетворение коррупции, продажности и договорняков.
жучок с новым акком хахах главный кабинет Италии - это ббилан уже как лет 40))тебе ли не знать))потом идет принтер за подкуп судей в 2006 году
Майк Хоторн
Майк Хоторн ответил juvenale
   179 / 831
вчера в 17:46
Только вот сейчас там базируется кабинет, олицетворение коррупции, продажности и договорняков.
juvenale
juvenale ответил Майк Хоторн
   18 / 831
вчера в 17:45
Рвите мелкое княжество туринское.
Турин это первая столица Италии....город королей
juvenale
juvenale
   18 / 831
вчера в 17:45
смотри иуда без парика останешься
Майк Хоторн
Майк Хоторн
   179 / 831
вчера в 17:37
Рвите мелкое княжество туринское.
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