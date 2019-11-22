Конте - об угрозах: «Чем меньше мы об этом говорим, тем лучше»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал об угрозах в свой адрес.
Я не думаю, что об этом стоит что-то говорить. Есть люди, которые занимаются этим вопросом. Надеюсь, что вскоре все закончится. Чем меньше мы об этом говорим, тем лучше.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал об угрозах в свой адрес.
Я не думаю, что об этом стоит что-то говорить. Есть люди, которые занимаются этим вопросом. Надеюсь, что вскоре все закончится. Чем меньше мы об этом говорим, тем лучше.
слово Объединенной тебе ни о чем не говорит хахаха
слово Объединенной тебе ни о чем не говорит хахаха
Не благодари за экскурс в историю. Буду надеяться, что в свои уже не молодые годы ты перестанешь копипастить глупости из Википедии и начнёшь думать, оценивать и анализировать самостоятельно.
Не благодари за экскурс в историю. Буду надеяться, что в свои уже не молодые годы ты перестанешь копипастить глупости из Википедии и начнёшь думать, оценивать и анализировать самостоятельно.
В 1861 г в Турине был коронован первый король Италии Виктор Эммануил второй.И с 1861 по 1865 г Турин становится первой столицей.потом столицей становится Флоренция,а в 1870 г Рим
В 1861 г в Турине был коронован первый король Италии Виктор Эммануил второй.И с 1861 по 1865 г Турин становится первой столицей.потом столицей становится Флоренция,а в 1870 г Рим
а теперь еще раз посмотри на мой коммент и опровергни его
а теперь еще раз посмотри на мой коммент и опровергни его
А теперь удиви меня, ещё раз написав, что ты всё знаешь и Турин-таки был столицей Италии. Я хоть ещё раз посмеюсь)
А теперь удиви меня, ещё раз написав, что ты всё знаешь и Турин-таки был столицей Италии. Я хоть ещё раз посмеюсь)
Город в XIX веке являлся важным политическим центром Европы. В 1861 году Турин стал первой столицей объединенной Италии и наряду с этим являлся столицей для Савойского дома, правящей династии Королевства Италии.
Город в XIX веке являлся важным политическим центром Европы. В 1861 году Турин стал первой столицей объединенной Италии и наряду с этим являлся столицей для Савойского дома, правящей династии Королевства Италии.
Ты когда Википедию читаешь, то хоть расширяй после прочтения знания полученные.
Ты когда Википедию читаешь, то хоть расширяй после прочтения знания полученные.