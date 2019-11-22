Конте - об угрозах: «Чем меньше мы об этом говорим, тем лучше»

Главный тренер «Интера» рассказал об угрозах в свой адрес.

Я не думаю, что об этом стоит что-то говорить. Есть люди, которые занимаются этим вопросом. Надеюсь, что вскоре все закончится. Чем меньше мы об этом говорим, тем лучше.