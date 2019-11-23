ГлавнаяНовости

Эмери: «У Торрейры в „Арсенале“ большое будущее»

вчера, 09:23

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о будущем полузащитника Лукаса Торрейры в лондонском клубе. Ходят слухи, что игрок близок к уходу

У Торрейры в «Арсенале» большое будущее, но ему нужно работать над собой. 

Он должен учиться в некоторых ситуациях, индивидуально, чтобы помогать команде стать лучше. 

В этом году он действует не совсем последовательно. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Крунич – о матче с «Наполи»: «Одно очко – лучше, чем ни одного»
Сегодня, 00:34 Комментарии1
Тео Эрнандес: «Мы довольны ничьей с „Наполи“»
Сегодня, 00:17 Комментарии0
Роджерс: «Игроки „Лестера“ многое отдали ради победы, и я очень рад за них»
Сегодня, 00:07 Комментарии1
Лэмпард: «Исход матча решили детали»
Вчера, 23:32 Комментарии4
Эмери: «Понимаю болельщиков, они разочарованы, огорчены и злы на меня»
Вчера, 23:21 Комментарии5
Гвардиола: «„Челси“ - невероятная команда»
Вчера, 23:16 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Becka89
Becka89 ответил mphuZ
   832 / 853
вчера в 13:29
Канте реально цепкий. быстрый и крепкий физически. невооруженным глазом видно, что Торрейра по этим показателям уступает французу. Даже ростом еще ниже
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 853
вчера в 11:58
Даун ставит Торрейру не на свое место и отмечает, что тот действует не совсем последовательно. Это все, что нужно знать о Унаи. Первый тренер "Арсенала" с IQ ниже среднестатистического австралийского фермера.
mphuZ
mphuZ ответил Becka89
   547 / 853
вчера в 11:22
Я лично не понимаю функцию Торейры на поле. Для опорника разрушителя слишком крошечный, тем более для АПЛ, чтоб сказать через него строиться игра это тоже не так. Уже несколько лет после ухода легенды Виера и Жилберто у Арсенала нет ни одной достойной замены на эту позицию, соответственно уже много лет подряд это зоня является проходным двором Арсенала. Вроде появился талант Гендузи, но через него здорово стоить игру и нужен один помощник ему в напарники, который будет заниматься чисто черновой работой
Какая разница, какого он роста? А Канте что, великан?
Оба умеют отнимать мяч, вгрызаются в соперника. Таких цепных псов, как Торрейра, в истории футбола не так уж много. Это чудо, что Арсенал заполучил такого игрока.
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 11:13
Так он хочет покинуть клуб.
Becka89
Becka89
   832 / 853
вчера в 11:13
Я лично не понимаю функцию Торейры на поле. Для опорника разрушителя слишком крошечный, тем более для АПЛ, чтоб сказать через него строиться игра это тоже не так. Уже несколько лет после ухода легенды Виера и Жилберто у Арсенала нет ни одной достойной замены на эту позицию, соответственно уже много лет подряд это зоня является проходным двором Арсенала.
Вроде появился талант Гендузи, но через него здорово стоить игру и нужен один помощник ему в напарники, который будет заниматься чисто черновой работой
ЮЗИК
ЮЗИК
   226 / 853
вчера в 11:10
В нынешнем Арсенале нельзя никому гарантировать большого будущего, в том числе и тренеру
aNOOBis
aNOOBis ответил mphuZ
   605 / 853
вчера в 11:08
Ради всего, не про***те Торрейру!
Мне кажется, они УЖЕ...он играть будет в полноги, так как "на лыжи встал"
mphuZ
mphuZ
   547 / 853
вчера в 10:35
Ради всего, не про***те Торрейру!
Ruzzik
Ruzzik
   728 / 853
вчера в 09:57
Удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100