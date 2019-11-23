Эмери: «У Торрейры в „Арсенале“ большое будущее»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о будущем полузащитника в лондонском клубе. Ходят слухи, что игрок близок к уходу.

У Торрейры в «Арсенале» большое будущее, но ему нужно работать над собой.

Он должен учиться в некоторых ситуациях, индивидуально, чтобы помогать команде стать лучше.

В этом году он действует не совсем последовательно.