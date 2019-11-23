Эмери: «У Торрейры в „Арсенале“ большое будущее»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о будущем полузащитника Лукаса Торрейры в лондонском клубе. Ходят слухи, что игрок близок к уходу.
У Торрейры в «Арсенале» большое будущее, но ему нужно работать над собой.
Он должен учиться в некоторых ситуациях, индивидуально, чтобы помогать команде стать лучше.
В этом году он действует не совсем последовательно.
Оба умеют отнимать мяч, вгрызаются в соперника. Таких цепных псов, как Торрейра, в истории футбола не так уж много. Это чудо, что Арсенал заполучил такого игрока.
Оба умеют отнимать мяч, вгрызаются в соперника. Таких цепных псов, как Торрейра, в истории футбола не так уж много. Это чудо, что Арсенал заполучил такого игрока.
Вроде появился талант Гендузи, но через него здорово стоить игру и нужен один помощник ему в напарники, который будет заниматься чисто черновой работой
Вроде появился талант Гендузи, но через него здорово стоить игру и нужен один помощник ему в напарники, который будет заниматься чисто черновой работой