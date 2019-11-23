Тотти – о Липпи: «У меня сохранились о нем положительные воспоминания»

вчера, 00:24

Экс-игрок «Ромы» рассказал о том, как он относится к бывшему главному тренеру сборной Италии . Отметим, что перед ЧМ -2006 Тотти получил серьезную травму, однако успел восстановиться, попал в заявку сборной Италии и в ее составе стал победителем мирового первенства. Команду тогда возглавлял Липпи.

У меня сохранились о нем только положительные воспоминания. Для меня он не только великий тренер, но и удивительный человек, отец. После травмы он сказал мне кое-что, чтобы правильно меня настроить, и это сработало. Слова, которые он сказал мне… Это была такая связь, какой у меня не было ни с одним другим тренером. Это вышло за пределы футбола.

Напомним, что прошлым летом Тотти оставил работу в «Роме» из-за разногласий с руководством клуба.