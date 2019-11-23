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Тотти – о Липпи: «У меня сохранились о нем положительные воспоминания»

вчера, 00:24

Экс-игрок «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, как он относится к бывшему главному тренеру сборной Италии Марчелло Липпи. Отметим, что перед ЧМ-2006 Тотти получил серьезную травму, однако успел восстановиться, попал в заявку сборной Италии и в ее составе стал победителем мирового первенства. Команду тогда возглавлял Липпи.

У меня сохранились о нем только положительные воспоминания. Для меня он не только великий тренер, но и удивительный человек, отец. После травмы он сказал мне кое-что, чтобы правильно меня настроить, и это сработало. Слова, которые он сказал мне… Это была такая связь, какой у меня не было ни с одним другим тренером. Это вышло за пределы футбола.

Напомним, что прошлым летом Тотти оставил работу в «Роме» из-за разногласий с руководством клуба.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил 773sergeytank
   15 / 853
вчера в 13:03
Сейчас набегут икспэрты и скажут, что этот чемпионат был куплен, т.к. за Италию играли полсостава Ювентуса))
если еще и сборную Франции брать(бывшие и тд) то состав наберется
juvenale
juvenale
   15 / 853
вчера в 13:02
Один из величайших тренеров в истории мирового футбола.Вот только с Юве нужно было выиграть больше одного раза в финале из 4
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   463 / 853
вчера в 12:48
Напомнил о себе.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   269 / 853
вчера в 10:29
Император остался не у дел и предается воспоминаниям.
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 853
вчера в 07:13
Вот так и Черчесов поверил в Дзюбу.
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 05:33
Какими загадками говорит Тотти.
STVA 1
STVA 1
   111 / 853
вчера в 03:14
Это хорошо)))
773sergeytank
773sergeytank
   145 / 853
вчера в 01:34
Сейчас набегут икспэрты и скажут, что этот чемпионат был куплен, т.к. за Италию играли полсостава Ювентуса))
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