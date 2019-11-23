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Лэмпард: «Я не возглавлю „Тоттенхэм“»

вчера, 00:03

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что он не планирует тренировать «Тоттенхэм» в будущем.

Напомним, что недавно бывший наставник «Челси» Жозе Моуриньо возглавил «Тоттенхэм».

Могу с уверенностью сказать, что не возглавлю «Тоттенхэм». Вы можете задать мне этот вопрос через 10 лет. Ответ будет таким же.

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   55 / 853
вчера в 12:55
Мовриньо тоже так кричал
dimagas2
dimagas2 ответил cevin cigan
   126 / 853
вчера в 12:11
Да........херня это всё. Я не удивлюсь,если через пару лет станет рулевым Арсенала,Сити или Ливера.....ему же пофигу.
Не спорю)
cevin cigan
cevin cigan ответил dimagas2
   80 / 853
вчера в 11:54
Мавр просто когда работал в Челси говорил что никогда не будет тренером Арсенала и ТТХ.
Да........херня это всё. Я не удивлюсь,если через пару лет станет рулевым Арсенала,Сити или Ливера.....ему же пофигу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил dimagas2
   103 / 853
вчера в 09:53
Мавр просто когда работал в Челси говорил что никогда не будет тренером Арсенала и ТТХ.
Беня тоже говорил,что Челси не возглавит.... но наши не были такими злыми на его болтавню, всё таки Рафика уважали.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cannongun
   103 / 853
вчера в 09:51
тебя сутулого туда никто и не позовет. не дорос физручелла
сутулый на 3 месте, а ваши петушки на 14, Зачем ему это недоразумение?Челси в ЛЧ будут играть,а Шпоры и до ЛЕ не доползут.Почеттино молодец, получил компенсу и свалил от этого Скруджа. Желаю ему успехов в тренерском деле и возглавить достойный клуб. За Шпор порой болел изза вашего Пончика,а теперь с Жозе посмотрим на 10 место,там и МЮ рядышком,недавний друг португальца.
cannongun
cannongun
   127 / 853
вчера в 09:29
тебя сутулого туда никто и не позовет. не дорос физручелла
DXTK
DXTK
   152 / 853
вчера в 09:05
А как на счет Вест Хэма?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Kurt Bekelman
   10 / 853
вчера в 08:11
Смотри ЛЧ((
КЭТиК
КЭТиК
   101 / 853
вчера в 06:06
Ему ещё учиться и учиться тренерскому мастерству.
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 05:28
Интересно к чему это Фрэнк.
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
вчера в 02:42
Дважды в "Челси" Фрэнк тоже войти не сможет.
dimagas2
dimagas2 ответил cevin cigan
   126 / 853
вчера в 01:54
А Жозик тоже всю жизнь за Челси играл? Чем он его потролил?
Мавр просто когда работал в Челси говорил что никогда не будет тренером Арсенала и ТТХ.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил 25процентный клоун
   60 / 853
вчера в 01:27
Шта, Френк пока что три месяца отфизручил а уже про топ клуб заговорил
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Kurt Bekelman
       10 / 853
    вчера в 01:05
    Шта, Френк пока что три месяца отфизручил а уже про топ клуб заговорил
    cevin cigan
    cevin cigan ответил заDOOMчивый
       80 / 853
    вчера в 00:44
    потроллил Жозика очень знатно. Молодчага!
    А Жозик тоже всю жизнь за Челси играл? Чем он его потролил?
    mangoх12
    mangoх12
       47 / 853
    вчера в 00:33
    пожалуй я тоже не возгдавлю Челси.. Вы можете задать мне этот вопрос через 10 лет.
    ответ будет таким же.
    Strikers188
    Strikers188
       182 / 853
    вчера в 00:29
    Нашёл архивное интервью Лэмпарда в 2004 году:
    Могу с уверенностью сказать, что не буду играть за Манчестер Сити. Вы можете задать мне этот вопрос через 10 лет. Ответ будет таким же.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил 25процентный клоун
       60 / 853
    вчера в 00:24
    Френк, ты пока что ни чего не возглавил. Тишше
    слышь
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       60 / 853
    вчера в 00:23
    потому шо ты дядька адекватный
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       103 / 853
    вчера в 00:11
    потроллил Жозика очень знатно. Молодчага!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 853
    вчера в 00:04
    Френк, ты пока что ни чего не возглавил. Тишше
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