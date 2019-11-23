Лэмпард: «Я не возглавлю „Тоттенхэм“»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что он не планирует тренировать «Тоттенхэм» в будущем.
Напомним, что недавно бывший наставник «Челси» Жозе Моуриньо возглавил «Тоттенхэм».
Могу с уверенностью сказать, что не возглавлю «Тоттенхэм». Вы можете задать мне этот вопрос через 10 лет. Ответ будет таким же.
Топ клуб? Ты че. Это ж курочки. А топовые курочки - петелинка и только
Топ клуб? Ты че. Это ж курочки. А топовые курочки - петелинка и только
ответ будет таким же.
ответ будет таким же.
Могу с уверенностью сказать, что не буду играть за Манчестер Сити. Вы можете задать мне этот вопрос через 10 лет. Ответ будет таким же.
Могу с уверенностью сказать, что не буду играть за Манчестер Сити. Вы можете задать мне этот вопрос через 10 лет. Ответ будет таким же.