Шюррле и Крал - в основе «Спартака» на матч с «Уралом»

«Урал» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Димитров, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Ильин.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Умяров, Шюррле, Крал, Ларссон.
Видать напрасно...
Видать напрасно...
ЭльКабир,Бикфалви отдыхают...В надежде что ребята и без них с Шуррлями справятся... )))
Как бы не опростоволосится....Домашняя потеря очков со Спартаком это уж перебор..
ЭльКабир,Бикфалви отдыхают...В надежде что ребята и без них с Шуррлями справятся... )))
Как бы не опростоволосится....Домашняя потеря очков со Спартаком это уж перебор..
Спартак М 16 6 3 7 18:16 21
Ори
Спартак М 16 6 3 7 18:16 21
Ори
На днях! ОРУ)
На днях! ОРУ)
Клонов Степан уже вывел на прогулу.
Клонов Степан уже вывел на прогулу.