ГлавнаяНовости

Шюррле и Крал - в основе «Спартака» на матч с «Уралом»

сегодня, 12:59
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Урал» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Димитров, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Ильин.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Умяров, Шюррле, Крал, Ларссон.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Уилльямс и Джеймс в стартовом составе МЮ на игру с «Шеффилд Юнайтед»
Сегодня, 18:55 Комментарии0
Чалов возглавит атаку ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
Сегодня, 18:24 Комментарии11
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
Сегодня, 18:17 Комментарии5
Шапи - в старте «Краснодара» на матч с «Арсеналом»
Сегодня, 15:31 Комментарии5
«Уфа» – «Сочи»: Карапетян выйдет в стартовом составе гостей
Сегодня, 11:03 Комментарии3
«Манчестер Сити» - «Челси»: Агуэро сыграет в атаке хозяев
Вчера, 19:52 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   58 / 848
сегодня в 16:45
молодой чех демонстрирует выдающееся мастерство !
grafff
grafff
   410 / 848
сегодня в 15:53
А толку?
VAN ARM
VAN ARM
   245 / 848
сегодня в 15:09
по полной свинок обуть!!!!!!!!!!!!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   108 / 848
сегодня в 14:47
И что с того? Успехов и победы Уралу!
mangoх12
mangoх12
   47 / 848
сегодня в 14:46
Грища Иванов похоже задачу на сезонн выполнил ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 848
сегодня в 14:12
Не видя составы была надежда что Урал даст бой....
Видать напрасно...
FROLL 001
FROLL 001
   433 / 848
сегодня в 14:05
Удачи Уралу над аутсайдером. Гыгыгы
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   74 / 848
сегодня в 14:00
Похоже, Урал продает матч, как Ахмат.
Багор
Багор
   46 / 848
сегодня в 13:57
Свиньи с Гопником сегодня приблизятся к пердиву.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 848
сегодня в 13:51
Нельзя же так недооценивать соперника....)))
ЭльКабир,Бикфалви отдыхают...В надежде что ребята и без них с Шуррлями справятся... )))

Как бы не опростоволосится....Домашняя потеря очков со Спартаком это уж перебор..
Baggio R.
Baggio R. ответил Лакшери
   287 / 848
сегодня в 13:38
На 7-ом месте сейчас Динамо, иди лучше считай бакланов)
time out
time out
   51 / 848
сегодня в 13:34
Бомжи, вы чего так задергались? Блохи покоя не дают, или Шюррле с Кралом на вас страх нагоняют?
Т34
Т34 ответил Лакшери
   18 / 848
сегодня в 13:31
В тарасятнике только такие и водятся
Что тогда говорить о немытых? Там от таких некуда яблоку упасть.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 13:27
Ох и нагоняй дадут уральцы свиньям и всяким фрицам тедеско, шюрлле, мюрле, кралы, мралы.
Брулин
Брулин
   141 / 848
сегодня в 13:26
С составом все в порядке. Главное чтобы и игра была в порядке!
Миша Вилков
Миша Вилков
   15 / 848
сегодня в 13:22
Эль-Кабира, Бавина, Бикфалви нет. Неужели Гриша Иванов опять дог решил катнуть?
Лакшери
Лакшери
   227 / 848
сегодня в 13:17
спартак - дно
Лакшери
Лакшери ответил GYTSYL
   227 / 848
сегодня в 13:17
Сидя на 7 месте только орать и остаётся.
Спартак М 16 6 3 7 18:16 21
Ори
Лакшери
Лакшери ответил d_fincher
   227 / 848
сегодня в 13:14
Ага, особенно когда вы раз 5 подряд про**али.
GYTSYL
GYTSYL
   50 / 848
сегодня в 13:13


На днях! ОРУ)
Лакшери
Лакшери ответил Гоша Тамбовский
   227 / 848
сегодня в 13:11
В тарасятнике только такие и водятся
GYTSYL
GYTSYL
   50 / 848
сегодня в 13:11
Удачи лучшему клубу страны СПАРТАК МОСКВА!!
Клонов Степан уже вывел на прогулу.
d_fincher
d_fincher ответил DanjaG
   38 / 848
сегодня в 13:10
Сегодня свиням навешают на морозце.
Каждый раз это читаю перед игрой Спартака. И каждый раз такие как ты исчезают на несколько дней после игры.
DanjaG
DanjaG
   99 / 848
сегодня в 13:05
Сегодня свиням навешают на морозце.
Cremen
Cremen
   48 / 848
сегодня в 13:01
Шоу-банд тарасовки для смеха собран.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   82 / 848
сегодня в 13:00
Скажите, а гей сегодня играет?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100