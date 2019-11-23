Асхабадзе прокомментировал нападение фанатов на игроков «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал инцидент, случившийся в конце матча 25-го тура ФНЛ , в котором воронежская команда проиграла «Нижнему Новгороду».

Понятно, что хочется раздуть из этой ситуации очень многое. Но есть факт выбегания двух болельщиков на поле, подчеркну еще раз, двух болельщиков, а не толпы. Конечно, я к этому отношусь негативно и хочу призвать болельщиков не совершать такого рода поступки, потому что они заканчиваются нехорошими вещами. Может, кто-то из болельщиков находился в разгоряченном состоянии, но такие вещи не должны происходить.

Кончено, мы будем разбираться. Но ситуации можно было бы избежать, так как болельщики чудодейственным образом проникли на поле. У нас есть вопросы к организации и стюардам. Мы будем разговаривать также и с активным составом болельщиков команды, вне зависимости от результатов такие вещи не должны происходить на поле.

В МВД клуб заявление писать не собирается, потому что один из болельщиков был выведен стюардом. Его личность установлена, к нему будет применено административное наказание, возможно, с запретом на посещение стадиона на какой-то срок.

Бесчастных? С моей стороны кредит доверия полный, потому что человек работает месяц с небольшим. Нас, конечно, не устраивает результат, но человек уделяет 24 часа работе, он имеет ряд ограничений, они не зависят от него.