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Асхабадзе прокомментировал нападение фанатов на игроков «Факела»

вчера, 22:53
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал инцидент, случившийся в конце матча 25-го тура ФНЛ, в котором воронежская команда проиграла «Нижнему Новгороду».

Понятно, что хочется раздуть из этой ситуации очень многое. Но есть факт выбегания двух болельщиков на поле, подчеркну еще раз, двух болельщиков, а не толпы. Конечно, я к этому отношусь негативно и хочу призвать болельщиков не совершать такого рода поступки, потому что они заканчиваются нехорошими вещами. Может, кто-то из болельщиков находился в разгоряченном состоянии, но такие вещи не должны происходить.

Кончено, мы будем разбираться. Но ситуации можно было бы избежать, так как болельщики чудодейственным образом проникли на поле. У нас есть вопросы к организации и стюардам. Мы будем разговаривать также и с активным составом болельщиков команды, вне зависимости от результатов такие вещи не должны происходить на поле.

В МВД клуб заявление писать не собирается, потому что один из болельщиков был выведен стюардом. Его личность установлена, к нему будет применено административное наказание, возможно, с запретом на посещение стадиона на какой-то срок.

Бесчастных? С моей стороны кредит доверия полный, потому что человек работает месяц с небольшим. Нас, конечно, не устраивает результат, но человек уделяет 24 часа работе, он имеет ряд ограничений, они не зависят от него.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   98 / 850
сегодня в 00:22
А писали что было массовое нападение на всю команду.
EAGinLE
EAGinLE
   90 / 850
сегодня в 00:10
Факел в Центре пусть играет .
time out
time out
   44 / 850
вчера в 23:13
Как всегда раздувают из мухи слона.
Морозовский
Морозовский
   5 / 850
вчера в 23:06
А гулливверр, значит, сделал ноги!
112910415
112910415
   61 / 850
вчера в 23:01
буря в стакане воды
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