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Хавбек «Уфы» Гиоргобиани: «Главная опасность „Сочи“ – Заболотный и Нобоа»

сегодня, 00:23
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани в преддверии матча 17-го тура РПЛ против «Сочи» поделился воспоминаниями о карьере в сочинском клубе.

Город Сочи — это мой самый любимый уголок нашей страны. Здесь я всё люблю, погода самая шикарная, причём целый год, я бы вообще не уезжал отсюда. Море, солнце, люди, атмосфера. Но, с другой стороны, может быть, оттого что я родился здесь, мне всё нравится. Особо по миру я не путешествовал. Всё свободное время, если есть каникулы, стараюсь поехать в Грузию, помочь бабушке с дедушкой по дому, поспособствовать, так сказать, развитию грузинской деревни.

Самая большая разница между прошлым «Сочи», в котором играл я, и нынешним, — это лига. Там была вторая, тут — Премьер-Лига. Соответственно, совсем другой, гораздо больший интерес проявляют к новой команде. Люди ходят, им нравится. Всё-таки очень давно, почти двадцать лет, клуб из Сочи не играл в высшем дивизионе. Ещё был у нас футбольный клуб «Жемчужина-Сочи» в начале десятых годов. По всему городу висели плакаты с фотками Бекхэма и подписью «Мы от него отказались».

В чём главная опасность «Сочи» в ближайшей встрече? Я бы выделил Кристиана Нобоа у них в составе, очень техничный и умный футболист. Также Антон Заболотный очень хороший нападающий. Вообще, в целом состав у них очень хороший, и я не понимаю, почему они идут на последнем месте.

Напомним, что Гиоргобиани стал игроком «Уфы» летом этого года. 

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Все комментарии
galem72
galem72
   93 / 848
сегодня в 10:35
"...главная опасность сочи – заболотный..."

Да какая ж от него опасность? У зэболоты на 15 игр 3 шара. Игрок к успеху идёт и на зол.бутсу тянет уже. ))
Морозовский
Морозовский
   7 / 848
сегодня в 09:08
Главная опасность игры против зловония - это лазурный ВАР и соловьи с лазурными турчками.
Cremen
Cremen
   48 / 848
сегодня в 08:53
Удачи Сочи!
mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 08:39
"Сочи" ещё не использовал свой потенциал.
Т34
Т34
   18 / 848
сегодня в 08:38
Заболотный опасен только манекенам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 848
сегодня в 08:36
Два года Заболотного в первом круге....И еще два на тренировках - делают Заболотного наиопаснейшей голевой машиной....
Аксинья
Аксинья
   56 / 848
сегодня в 07:22
Не так страшен черт как его малюют, пардон, на так страшен Заболотный как его пиарят...
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 06:23
Не знаю какая опасность от Заболотнего но Нобоа может сделать больно.
Юрниекс
Юрниекс
   497 / 848
сегодня в 01:22
Да ...Заболотный- монстр...круче Ибрагимовича..
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