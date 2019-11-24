Слуцкий: «У „Витесса“ наступил сложный период, в игре нет уверенности»

Главный тренер «Витесса» прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов со «Спартой». Это уже четвертое поражение подряд для команды российского тренера.

Матч получился сложным. У нас были моменты, но если ты не забиваешь, забивают тебе. В такой ситуации сложно выиграть. Мы контролировали ход игры в первом тайме, но когда уступаешь по ходу матча, сложно сохранять настрой. У нас наступил сложный период.

В нашей игре отсутствует уверенность, но это можно объяснить нашими последними неудачами и обилием в составе молодых игроков.

Что касается дебюта Хонды, то всё сразу заработать не может. Мы должны дать ему время. Нужно продолжать усердно работать, чтобы изменить ситуацию.