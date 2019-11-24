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Слуцкий: «У „Витесса“ наступил сложный период, в игре нет уверенности»

вчера, 22:52
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Роттердам)2 : 0Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов со «Спартой». Это уже четвертое поражение подряд для команды российского тренера.

Матч получился сложным. У нас были моменты, но если ты не забиваешь, забивают тебе. В такой ситуации сложно выиграть. Мы контролировали ход игры в первом тайме, но когда уступаешь по ходу матча, сложно сохранять настрой. У нас наступил сложный период.

В нашей игре отсутствует уверенность, но это можно объяснить нашими последними неудачами и обилием в составе молодых игроков.

Что касается дебюта Хонды, то всё сразу заработать не может. Мы должны дать ему время. Нужно продолжать усердно работать, чтобы изменить ситуацию.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил Leha-ha50
   192 / 856
сегодня в 12:02
Какой опыт? С Халлом?
BenderBender
BenderBender
   192 / 856
сегодня в 12:00
Физрук лошадиный
galem72
galem72
   108 / 856
сегодня в 10:57
Тяжело обрести уверенность, когда у команды нет тренера. ))
Пулково-2
Пулково-2
   442 / 856
сегодня в 10:47
Эйфория быстро кончилась.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 856
сегодня в 07:53
"Пораа убегааать")). Вот смотрю я на артиста и одна мысль не даёт покоя). А не купил ли он лецензию, а тренерскую деятельность изучал по газетным вырезкам, книгам?). Ну. непросто же судьба его связала и довольно успешная, с аферистом(86-1 УК). Рыбак, рыбака, как говорится..). Ну, куда лезет чел?)). Если бы не кореша, где было бы его место?).
На землю космонавт. Домой).
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 856
сегодня в 06:59
Что то сломалось в механизме Витесса.
Но ЛВС без работы не останется, опыт уже все же есть.
Удачи ЛВС!!!
Лиговский
Лиговский
   321 / 856
сегодня в 06:59
И у Монако так , и у ЦСКА.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 856
сегодня в 03:36
Слуцкий метит обратно в ЦСКА?(
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
сегодня в 00:21
Критические дни.
Caniggia
Caniggia
   95 / 856
сегодня в 00:10
Наверное, смачным пинком под зад после ещё одного просёра, отправят космонавта из Арнема обратно в космос.
mihaluch
mihaluch
   99 / 856
вчера в 23:54
Из космоса опустили на землю.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   275 / 856
вчера в 23:45
Херенвен через неделю может уволить Слуцкого.
drug01
drug01
   141 / 856
вчера в 23:45
Видно надо бежать....
time out
time out
   63 / 856
вчера в 23:34
Наступили критические дни. И сразу у всех. В том числе и у Лёни.
beefs
beefs
   266 / 856
вчера в 23:15
Лёня, а ты к этому причастен?
KURUM
KURUM
вчера в 22:58
Можно только посмеяться..
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