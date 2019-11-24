Слуцкий: «У „Витесса“ наступил сложный период, в игре нет уверенности»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов со «Спартой». Это уже четвертое поражение подряд для команды российского тренера.
Матч получился сложным. У нас были моменты, но если ты не забиваешь, забивают тебе. В такой ситуации сложно выиграть. Мы контролировали ход игры в первом тайме, но когда уступаешь по ходу матча, сложно сохранять настрой. У нас наступил сложный период.
В нашей игре отсутствует уверенность, но это можно объяснить нашими последними неудачами и обилием в составе молодых игроков.
Что касается дебюта Хонды, то всё сразу заработать не может. Мы должны дать ему время. Нужно продолжать усердно работать, чтобы изменить ситуацию.
На землю космонавт. Домой).
На землю космонавт. Домой).
Но ЛВС без работы не останется, опыт уже все же есть.
Удачи ЛВС!!!
Но ЛВС без работы не останется, опыт уже все же есть.
Удачи ЛВС!!!