Гроссо: «Пресса нянчится с Балотелли, раздувая каждое его слово и действие»

Главный тренер «Брешиа» после поражения от «Ромы» в 13-м туре Серии А прокомментировал постоянные разговоры в СМИ о нападающем .

Мне кажется, что пора перестать говорить только о Балотелли. Пресса только и делает, что нянчится с ним, раздувая каждое его слово и действие. Я уже разговаривал с Марио о том, что он должен работать на благо команды, и только в этом случае у нас будут нормальные отношения. Своей позиции я не поменяю.

Мы находимся на дне турнирной таблицы, а вылезти из него можно только когда каждый игрок будет отдавать больше, чем он может. Нам не нужен нападающий, умеющий только стоять и ждать, когда мяч к нему прилетит, чтобы со всей силы по нему ударить и иногда даже попасть в ворота.

Нам нужен игрок, который будет бороться за каждый мяч, отбирать его и помогать партнерам. «Брешиа» не нужны те, кто считает себя особенным.