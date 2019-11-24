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Гроссо: «Пресса нянчится с Балотелли, раздувая каждое его слово и действие»

вчера, 23:34
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

Главный тренер «Брешиа» Фабио Гроссо после поражения от «Ромы» в 13-м туре Серии А прокомментировал постоянные разговоры в СМИ о нападающем Марио Балотелли.

Мне кажется, что пора перестать говорить только о Балотелли. Пресса только и делает, что нянчится с ним, раздувая каждое его слово и действие. Я уже разговаривал с Марио о том, что он должен работать на благо команды, и только в этом случае у нас будут нормальные отношения. Своей позиции я не поменяю.

Мы находимся на дне турнирной таблицы, а вылезти из него можно только когда каждый игрок будет отдавать больше, чем он может. Нам не нужен нападающий, умеющий только стоять и ждать, когда мяч к нему прилетит, чтобы со всей силы по нему ударить и иногда даже попасть в ворота.

Нам нужен игрок, который будет бороться за каждый мяч, отбирать его и помогать партнерам. «Брешиа» не нужны те, кто считает себя особенным.

Напомним, что недавно Гроссо выгнал Балотелли с тренировки команды. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   214 / 856
сегодня в 10:23
Брешии уже никто не поможет в этом сезоне.
Sargent
Sargent
сегодня в 09:36
Не нужно давать повода.
beefs
beefs
   266 / 856
сегодня в 07:30
Скандальная звезда...
mihaluch
mihaluch
   99 / 856
сегодня в 07:23
Балотелли особенный, он чёрный, и каждое негативное высказывание он расценивает как расизм.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 856
сегодня в 07:03
Прям, как Дзюба. Сажей намазать, вылитый Балло). Тот стоит и этот стоит, когда другие несут рояль. Про того пресса взахлёб и про этого тоже.
Броник
Броник
   245 / 856
сегодня в 06:53
Гнать зулусса пока не поздно.
ДСА
ДСА
   339 / 856
сегодня в 05:33
Балотелли всегда сам нарывается.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   50 / 856
сегодня в 04:21
Фабио тренирует? Ничего себе))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   326 / 856
сегодня в 03:04
Клоуну 25 процентному:
Трусом себя Кононов выставлял,сейчас подождем пару/тройку туров и Тодеско будет выставлять....
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 856
сегодня в 00:39
Ой не прав Гроссо, оправдывается перед прессой и выставляет себя трусом
obana777
obana777
   89 / 856
вчера в 23:37
Черная звезда скандалов. Лакомый кусок для прессы.
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