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Хонда: «Я не Бог, но хочу помогать „Витессу“ и верю, что он заиграет»

вчера, 23:51
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Роттердам)2 : 0Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

Полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда прокомментировал свой дебютный матч за арнемскую команду, который в итоге был проигран «Спарте» со счётом 0:2.

Мне требуется время, чтобы освоиться на поле и привыкнуть к новым партнёрам по команде. В команде присутствуют хорошие опытные футболисты, но сейчас им не хватает уверенности. Они её потеряли, поэтому её нужно побыстрее вернуть. Я поговорю об этом с партнёрами и тренером.

Всё будет в порядке. Давайте не мыслить негативно, нужно подходить с оптимизмом. Главное в этой ситуации - это то, что игроки должны верить друг в друга. Мы должны общаться все вместе, и после этого заработать три очка.

Я не Бог, но хочу помогать этой команде и верю, что она заиграет. Только мы можем сами себе помочь. Сейчас нужно принять эту ситуацию, которая привела к нескольким поражениям подряд. Стоит взять на себя ответственность перед фанатами и сыграть лучше на следующей неделе.

Ранее о неудачных результатах команды высказался главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий

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Все комментарии
time out
time out ответил Гоша Тамбовский
   63 / 856
сегодня в 11:31
Свиней который год спасают всем симоняновским коррупционным миром, спасти не могут.
Весь коррупционный мир сосредоточился в питерских выходцах, которые создали себе игрушку: газпромовский выкидыш -зенит. А бомжи, притопившие за это уродство, насоздавали кучу клонов, которые и зас...ют ветки соккера.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   70 / 856
сегодня в 11:05
Свиней который год спасают всем симоняновским коррупционным миром, спасти не могут.
Т34
Т34
   17 / 856
сегодня в 10:12
Ну спаситель пришел! Уже самого пора спасать от футбола, песок сыпется.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   493 / 856
сегодня в 08:02
Уйдет пельмень, сядешь на лавку.
averoniy
averoniy
   274 / 856
сегодня в 06:50
Доведут Витесс до состояния Монако.
beefs
beefs
   266 / 856
сегодня в 06:28
Над Леней сгущаются тучи?
mihaluch
mihaluch
   99 / 856
сегодня в 06:22
Интересно,если выгонят Лёню куда он пойдёт вместе с Хондой?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   151 / 856
сегодня в 05:42
Зато резко возомнил из себя второго тренера.
ДАША Д
ДАША Д
   214 / 856
сегодня в 05:34
Пора уже спасать Лёню
STVA 1
STVA 1
   134 / 856
сегодня в 05:03
Время ушло...
Юрниекс
Юрниекс
   315 / 856
сегодня в 00:52
Кечно не Бог! Ты- даже не игрок уже. Болтался как это самое...в проруби,все пытался угодать. В результате растерял весь свой талант..
mangoх12
mangoх12
   51 / 856
сегодня в 00:48
давай мобилизуйся , нужно вытягивать
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   369 / 856
сегодня в 00:14
Поможет Хонда
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 856
сегодня в 00:10
Повесь бутсы на гвоздь - это и будет твоя огромная помощь Витессу !!!
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 856
сегодня в 00:08
А что он делал о тебя?
Zenit_84
Zenit_84
   314 / 856
сегодня в 00:02
Полетят вместе с Леней
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