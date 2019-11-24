Хонда: «Я не Бог, но хочу помогать „Витессу“ и верю, что он заиграет»

Полузащитник «Витесса» прокомментировал свой дебютный матч за арнемскую команду, который в итоге был проигран «Спарте» со счётом 0:2.

Мне требуется время, чтобы освоиться на поле и привыкнуть к новым партнёрам по команде. В команде присутствуют хорошие опытные футболисты, но сейчас им не хватает уверенности. Они её потеряли, поэтому её нужно побыстрее вернуть. Я поговорю об этом с партнёрами и тренером.

Всё будет в порядке. Давайте не мыслить негативно, нужно подходить с оптимизмом. Главное в этой ситуации - это то, что игроки должны верить друг в друга. Мы должны общаться все вместе, и после этого заработать три очка.

Я не Бог, но хочу помогать этой команде и верю, что она заиграет. Только мы можем сами себе помочь. Сейчас нужно принять эту ситуацию, которая привела к нескольким поражениям подряд. Стоит взять на себя ответственность перед фанатами и сыграть лучше на следующей неделе.