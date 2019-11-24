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Разгромные победы «Лейпцига» и «Баварии». Итоги 12-го тура Бундеслиги

вчера, 21:57

Завершились матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Д - «Падерборн» 3:3
Голы: Санчо 47, Витсель 84, Ройс 90+3 - Мамба 5, Мамба 37, Хольтманн 43

«Фортуна» - «Бавария» 0:4
Голы: Павар 11, Толиссо 27, Гнабри 34, Коутиньо 70

«Унион» - «Боруссия» М 2:0
Голы: Уджа 15, Руерсон 90+2

«Вердер» - «Шальке» 1:2
Голы: Осако 80 - Арит 43, Раман 53

«Байер» - «Фрайбург» 1:1
Голы: Диаби 36 - Хелер 5

«Айнтрахт» - «Вольфсбург» 0:2
Голы: Вегхорст 19, Виктор 65

«РБ Лейпциг» - «Кельн» 4:1
Голы: Вернер 22, Форсберг 32 (пенальти), Лаймер 37, Форсберг 79 - Чичос 39

«Аугсбург» - «Герта» 4:0
Голы: Макс 17, Кордова 26, Хан 52, Нидерлехнер 79

«Хоффенхайм» - «Майнц» 1:5
Голы: Крамарич 83 - Озтюнали 33, Кадержабек 52 (автогол), Кунде 62, Бутьюс 90, Кунде 90+3

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Sargent
Sargent
сегодня в 07:29
И соперники у них были не из сильнейших.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   275 / 856
сегодня в 03:00
Майнц удивил.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   98 / 856
вчера в 22:18
Клопп одним выстрелом убил двух зайцев - меткий охотник.
///// даже Троих зайцев, поправили из Ливерпуля.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Big krendel
   19 / 856
вчера в 22:17
Это что за бессвязная ахинея?
Ты бы тоже такое писал, если бы из сезона в сезон приходилось довольствоваться Кубками Тины и Соли)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Так Себе Аналитик
   98 / 856
вчера в 22:16
Я не понимаю, это что, левые доги какие-то? аутсайдер "Майнц" получает удаление и забивает после него 4 гола на выезде... Хоффен до этого 5 побед.
чего тут не понятного? Клопп на проводе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   98 / 856
вчера в 22:16
СЛАБАКИ!!! Вот Майнц в меньшинстве весь тайм и на выезде, разгромил гранда. вот это я понимаю!
Big krendel
Big krendel ответил Гавриленко
   29 / 856
вчера в 22:15
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 9:1 цска цска 1:1 зенит РБ Лейпциг 6561:1 зенит
Это что за бессвязная ахинея?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 856
вчера в 22:03
Я не понимаю, это что, левые доги какие-то? аутсайдер "Майнц" получает удаление и забивает после него 4 гола на выезде... Хоффен до этого 5 побед.
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 856
вчера в 22:02
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
Кёльн 9:1 цска
цска 1:1 зенит

РБ Лейпциг 6561:1 зенит
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