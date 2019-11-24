Разгромные победы «Лейпцига» и «Баварии». Итоги 12-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» Д - «Падерборн» 3:3
Голы: Санчо 47, Витсель 84, Ройс 90+3 - Мамба 5, Мамба 37, Хольтманн 43
«Фортуна» - «Бавария» 0:4
Голы: Павар 11, Толиссо 27, Гнабри 34, Коутиньо 70
«Унион» - «Боруссия» М 2:0
Голы: Уджа 15, Руерсон 90+2
«Вердер» - «Шальке» 1:2
Голы: Осако 80 - Арит 43, Раман 53
«Байер» - «Фрайбург» 1:1
Голы: Диаби 36 - Хелер 5
«Айнтрахт» - «Вольфсбург» 0:2
Голы: Вегхорст 19, Виктор 65
«РБ Лейпциг» - «Кельн» 4:1
Голы: Вернер 22, Форсберг 32 (пенальти), Лаймер 37, Форсберг 79 - Чичос 39
«Аугсбург» - «Герта» 4:0
Голы: Макс 17, Кордова 26, Хан 52, Нидерлехнер 79
«Хоффенхайм» - «Майнц» 1:5
Голы: Крамарич 83 - Озтюнали 33, Кадержабек 52 (автогол), Кунде 62, Бутьюс 90, Кунде 90+3
///// даже Троих зайцев, поправили из Ливерпуля.
///// даже Троих зайцев, поправили из Ливерпуля.
Кёльн 9:1 цска
цска 1:1 зенит
РБ Лейпциг 6561:1 зенит
Кёльн 9:1 цска
цска 1:1 зенит
РБ Лейпциг 6561:1 зенит