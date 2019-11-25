Маркизио - о работе Конте: «Теперь „Интер“ нашёл себя»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио оценил вклад Антонио Конте на посту главного тренера «Интера» в результаты команды:
Энергия, которую демонстрирует Конте, переходит и к игрокам на поле. «Интер» находит себя, у них отличный баланс.
Сейчас в Италии за чемпионство борются две команды, «Ювентусу» придётся нелегко.
Ранее сообщалось, что «Интер» под руководством Конте установил новый рекорд.
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Воспитанник "Зенита" - Маркизио! Гордость переполняет!
У Зенита хоть воспитанники есть, Пердивщик объедками свиными питается.
Сегодня 13:17
Воспитанник "Зенита" - Маркизио! Гордость переполняет!
У Зенита хоть воспитанники есть, Пердивщик объедками свиными питается.