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Маркизио - о работе Конте: «Теперь „Интер“ нашёл себя»

вчера, 12:33

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио оценил вклад Антонио Конте на посту главного тренера «Интера» в результаты команды:

Энергия, которую демонстрирует Конте, переходит и к игрокам на поле. «Интер» находит себя, у них отличный баланс.

Сейчас в Италии за чемпионство борются две команды, «Ювентусу» придётся нелегко.

Ранее сообщалось, что «Интер» под руководством Конте установил новый рекорд

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   104 / 857
вчера в 16:59
Все возможно .
DanjaG
DanjaG
   77 / 857
вчера в 16:52
Морозовский
Сегодня 13:17
Воспитанник "Зенита" - Маркизио! Гордость переполняет!

У Зенита хоть воспитанники есть, Пердивщик объедками свиными питается.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   78 / 857
вчера в 16:50
Удачи Интеру!
Виссарионович
Виссарионович ответил КЭТиК
   60 / 857
вчера в 15:25
Там судьи не принимают Итальянские деньги.
КЭТиК
КЭТиК
   113 / 857
вчера в 14:03
В чемпионате получается всё, а в Лиге Чемпионов не очень.
cska plus
cska plus
   20 / 857
вчера в 13:20
Да и Интеру придётся нелегко.
Морозовский
Морозовский
   9 / 857
вчера в 13:17
Воспитанник "Зенита" - Маркизио! Гордость переполняет!
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