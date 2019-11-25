Маркизио - о работе Конте: «Теперь „Интер“ нашёл себя»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии оценил вклад на посту главного тренера «Интера» в результаты команды:

Энергия, которую демонстрирует Конте, переходит и к игрокам на поле. «Интер» находит себя, у них отличный баланс.

Сейчас в Италии за чемпионство борются две команды, «Ювентусу» придётся нелегко.