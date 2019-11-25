Шатов: «Не скажу, что „Лейпциг“ намного нас превзошёл»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о противостоянии с «Лейпцигом» в рамках Лиги чемпионов.
«Лейпциг» действительно оказался самым серьезным соперником в группе? Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но в этот день мы не показали свою лучшую игру.
Можно ли назвать «Лейпциг» топ-клубом? Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. «Лейпциг» пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у нее пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15–20, может, к тому времени они и вправду будут в топе.
10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.зенит не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались Валенсия и Лион, но играли они хуже, чем Гент.
Хочу тебя разочаровать..... Лион, Валенсия, Марсель, Вильярреал, Байер Ливеркузенский , Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфика, Милан, ПСВ, Реал Сосьедад....это не гранды европейского футбола.... кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?...
10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.зенит не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались Валенсия и Лион, но играли они хуже, чем Гент.
Хочу тебя разочаровать..... Лион, Валенсия, Марсель, Вильярреал, Байер Ливеркузенский , Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфика, Милан, ПСВ, Реал Сосьедад....это не гранды европейского футбола.... кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?...
Если одна команда из двух не играла...))
Не лучшим составом...Вне лучшей форме...Влетели визуально по всем параметрам....Хотя не думаю что Лейпциг прям супер-ультра-мега-экстра...При должном настрое Зенит ушатал бы его не хуже Лиона или Фрайбурга...
Если одна команда из двух не играла...))
Не лучшим составом...Вне лучшей форме...Влетели визуально по всем параметрам....Хотя не думаю что Лейпциг прям супер-ультра-мега-экстра...При должном настрое Зенит ушатал бы его не хуже Лиона или Фрайбурга...