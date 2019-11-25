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Шатов: «Не скажу, что „Лейпциг“ намного нас превзошёл»

вчера, 18:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о противостоянии с «Лейпцигом» в рамках Лиги чемпионов.

«Лейпциг» действительно оказался самым серьезным соперником в группе? Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но в этот день мы не показали свою лучшую игру.

Можно ли назвать «Лейпциг» топ-клубом? Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. «Лейпциг» пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у нее пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15–20, может, к тому времени они и вправду будут в топе.

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LAISMEN
LAISMEN
   302 / 857
сегодня в 00:42
Самолюбие превыше всего........
viv
viv ответил Литейный 4
   242 / 857
вчера в 22:37
Тюююю! Не поленился взглянул. За 10 лет в евротурнирах кого только не громили. Зенит и МЮ обыгрывал с Сэром Алексом Фергюсоном и Баварию выносил и Марсель обыгрывал, и Вильярреал, и Байер Ливеркузенский громили, Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфику, Милан, ПСВ, Валенсия, Лион, Реал Сосьедад, и прочие и прочие. Гыгыгы
Не поленюсь еще раз спросить...Народ каждый год ждет, кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?...

10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.зенит не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались Валенсия и Лион, но играли они хуже, чем Гент.

Хочу тебя разочаровать..... Лион, Валенсия, Марсель, Вильярреал, Байер Ливеркузенский , Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфика, Милан, ПСВ, Реал Сосьедад....это не гранды европейского футбола.... кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?...
alex074
alex074
   588 / 857
вчера в 22:33
Шатов, посмотри на табло в обоих матчах, прежде что-либо чирикать в эфир. Болото газпрома...
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   601 / 857
вчера в 22:22
Мю и Бавария были в 2008 году. Это 11 лет назад. А вот за последние 10 лет ни одного гранда нету. Удивительно
Владивосток-2000
Владивосток-2000
   276 / 857
вчера в 22:22
Сейчас Лейпциг одна из сильнейших команд мира!
minai
minai
   257 / 857
вчера в 21:59
Некто шатов рассуждает о недосягаемом.
Насмешник
Насмешник
   630 / 857
вчера в 21:19
Он превзошел вас на 2 победы подряд. Вот и весь сказ.
Литейный 4
Литейный 4 ответил viv
   3 / 857
вчера в 21:11
Народ каждый год ждет, кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола...уже и Ростов играл с Баварией и ЦСКА с Реалом и Ман Сити и спартак с Ливерпулем и Локо с Атлетико Мадрид....и только Зенит все играет с Лейпцигом, Лионом да Бенфикой...так славы не добудешь с евросередняками...
Тюююю! Не поленился взглянул. За 10 лет в евротурнирах кого только не громили. Зенит и МЮ обыгрывал с Сэром Алексом Фергюсоном и Баварию выносил и Марсель обыгрывал, и Вильярреал, и Байер Ливеркузенский громили, Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфику, Милан, ПСВ, Валенсия, Лион, Реал Сосьедад, и прочие и прочие. Гыгыгы
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   333 / 857
вчера в 21:07
Лейпциг не топ, за то у нас в России , что ни клуб то топ.
Бифидобактерия
Бифидобактерия
   450 / 857
вчера в 20:54
Лейпциг по всем статьям превзошел.
viv
viv
   242 / 857
вчера в 20:54
Народ каждый год ждет, кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола...уже и Ростов играл с Баварией и ЦСКА с Реалом и Ман Сити и спартак с Ливерпулем и Локо с Атлетико Мадрид....и только Зенит все играет с Лейпцигом, Лионом да Бенфикой...так славы не добудешь с евросередняками...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Jeck Denielse
   3 / 857
вчера в 20:45
Нельзя судить...Превзошел..Не превзошел... Если одна команда из двух не играла...)) Не лучшим составом...Вне лучшей форме...Влетели визуально по всем параметрам....Хотя не думаю что Лейпциг прям супер-ультра-мега-экстра...При должном настрое Зенит ушатал бы его не хуже Лиона или Фрайбурга...
РБ в этом сезоне хорош. Как никак 1 очко отделяет от 1 место в Бундеслиги, да и наколотили как Бавария за 12 туров 33 гола.
Leningrad 84
Leningrad 84
   102 / 857
вчера в 20:36
Что ни говори, Олег, но счет на табло - 0:2...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 857
вчера в 19:54
Нельзя судить...Превзошел..Не превзошел...
Если одна команда из двух не играла...))
Не лучшим составом...Вне лучшей форме...Влетели визуально по всем параметрам....Хотя не думаю что Лейпциг прям супер-ультра-мега-экстра...При должном настрое Зенит ушатал бы его не хуже Лиона или Фрайбурга...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   253 / 857
вчера в 19:48
В отличие от Лейпцига ни один из наших клубов не будет в топе ни через 10-15 ни через 50 лет.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 857
вчера в 19:47
РБ отвозил Зенит и это надо признать. Команда классом выше, подбор игроков тоже. Да и стоит команда в 2 раза больше. Но не суть. Зенит не настроился. Если бы Зенит играл в полную силу, то могли сильно попортить настроение РБ. Гыгыгы
Т34
Т34
   15 / 857
вчера в 19:36
Конечно не превзошел. Не влындили, как коням Лудогорец, значит команды равные. Я балдею с этих бомжей!
nubom
nubom
   73 / 857
вчера в 19:15
Похоже - ничему не научился вьюнош :(
STVA 1
STVA 1
   108 / 857
вчера в 19:09
РБ лучше и надо это признать.
Danila Selin
Danila Selin
   599 / 857
вчера в 18:54
Что-то он разговорился не по делу...
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