Шатов: «Не скажу, что „Лейпциг“ намного нас превзошёл»

Полузащитник «Зенита» рассказал о противостоянии с «Лейпцигом» в рамках Лиги чемпионов.

«Лейпциг» действительно оказался самым серьезным соперником в группе? Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но в этот день мы не показали свою лучшую игру.

Можно ли назвать «Лейпциг» топ-клубом? Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. «Лейпциг» пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у нее пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15–20, может, к тому времени они и вправду будут в топе.