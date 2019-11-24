Чернов: «Одно очко в игре с ЦСКА мы точно заслужили»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал поражение от ЦСКА.
Обидно, что мы пропустили такой гол. Ребята старались, по самоотдаче нет вопросов. Болельщики очень понравились. Похлопали после матча, приняли тепло, чему очень благодарен.
Вся команда сегодня хорошо старалась, таких стопроцентных моментов у ЦСКА, кроме удара Влашича, вспомнить и не могу. Где-то чуть-чуть не повезло. Думаю, хоть одно очко мы точно заслужили.
Арсенал тоже мог в ничью сыграть в конце матча .
Арсенал тоже мог в ничью сыграть в конце матча .