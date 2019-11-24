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Чернов: «Одно очко в игре с ЦСКА мы точно заслужили»

вчера, 22:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал поражение от ЦСКА.

Обидно, что мы пропустили такой гол. Ребята старались, по самоотдаче нет вопросов. Болельщики очень понравились. Похлопали после матча, приняли тепло, чему очень благодарен.

Вся команда сегодня хорошо старалась, таких стопроцентных моментов у ЦСКА, кроме удара Влашича, вспомнить и не могу. Где-то чуть-чуть не повезло. Думаю, хоть одно очко мы точно заслужили.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
   105 / 856
сегодня в 07:23
И близко не было.
SHMEL
SHMEL
   119 / 856
сегодня в 07:23
Каким местом крылья заслужили очко?Да у нас не много было моментов,но 90% игры ЦСКА был с мячом и контролировал игру,а крылья жались к воротам и отбивались как могли.
Т34
Т34 ответил cska plus
   17 / 856
сегодня в 00:53
Любители пороть ерунду.
Вот и не пори ерунду!
beefs
beefs
   266 / 856
сегодня в 00:17
А на табло нет...
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 856
вчера в 23:11
Кто больше забил, тот три очка и заслужил!!!
EAGinLE
EAGinLE
   96 / 856
вчера в 22:58
Счёт на табло .
Арсенал тоже мог в ничью сыграть в конце матча .
cska plus
cska plus
   21 / 856
вчера в 22:19
Любители пороть ерунду.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   70 / 856
вчера в 22:15
Чушь несет. Так говорят только свиньи, когда 7-0 проигрывают.
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