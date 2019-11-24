Чернов: «Одно очко в игре с ЦСКА мы точно заслужили»

Защитник «Крыльев Советов» прокомментировал поражение от ЦСКА .

Обидно, что мы пропустили такой гол. Ребята старались, по самоотдаче нет вопросов. Болельщики очень понравились. Похлопали после матча, приняли тепло, чему очень благодарен.