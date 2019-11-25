Билялетдинов: «Австрия - лучшее место для подготовки к Евро-2020»

Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что сборная России вновь проведет тренировочный сбор в Нойштифте, на этот раз в рамках подготовки к Евро-2020.
Австрия — это лучшее место для проведения летних сборов. Там замечательные поля и отличная инфраструктура. Бывает, конечно, жарковато, но в целом погода стабильная. Отсутствуют затяжные дожди. Для меня эта страна всегда приоритетный вариант.
С чего это там будут идеальные поля? Вероятно, там их просто нет. Как просто базу для подготовки команд летом никто поля содержать не будет, они будут простаивать большую часть года.
С чего это там будут идеальные поля? Вероятно, там их просто нет. Как просто базу для подготовки команд летом никто поля содержать не будет, они будут простаивать большую часть года.