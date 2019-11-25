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Билялетдинов: «Австрия - лучшее место для подготовки к Евро-2020»

сегодня, 09:15

Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что сборная России вновь проведет тренировочный сбор в Нойштифте, на этот раз в рамках подготовки к Евро-2020.

Австрия — это лучшее место для проведения летних сборов. Там замечательные поля и отличная инфраструктура. Бывает, конечно, жарковато, но в целом погода стабильная. Отсутствуют затяжные дожди. Для меня эта страна всегда приоритетный вариант. 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cska1948
   19 / 856
сегодня в 11:35
А сколько полей, на ваш взгляд, нужно для успешной подготовки нашей сборной?
Вопрос не в этом. А в том, с чего это в Сочи будут эти идеальные поля. Сколько там футбольных команд? Одна, Сочи, и та играет в белых футболках, на которые сверху логотип наклеен, то есть на оборудование команды там минимум трат.

С чего это там будут идеальные поля? Вероятно, там их просто нет. Как просто базу для подготовки команд летом никто поля содержать не будет, они будут простаивать большую часть года.
cska1948
cska1948 ответил Так Себе Аналитик
   194 / 856
сегодня в 11:17
В Сочи как раз таки нет инфраструктуры и необходимого количества полей. В Австрии же с этим все просто - там при маленьком размере страны огромное количество играющих команд, и поля есть везде. И климат там хороший, да, иногда жарковато только бывает. Там только жить дороговато немного)
А сколько полей, на ваш взгляд, нужно для успешной подготовки нашей сборной?
cska1948
cska1948
   194 / 856
сегодня в 11:15
К ЧМ понастроили кучу тренировочных баз! К играм ЧМ на них могли тренироваться лучшие команды мира, а наша сборная не может к чемпионату Европы. А может Австрия лучшее место для тренировок сборной по причине места жительства в ней Черчесова?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил beefs
   19 / 856
сегодня в 11:02
А в Сочи слабо?
В Сочи как раз таки нет инфраструктуры и необходимого количества полей. В Австрии же с этим все просто - там при маленьком размере страны огромное количество играющих команд, и поля есть везде. И климат там хороший, да, иногда жарковато только бывает. Там только жить дороговато немного)
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 856
сегодня в 10:20
Тепличные условия не для наших игроков: нам бы Мурманск, Якутск, Лабытнанги...
beefs
beefs
   266 / 856
сегодня в 09:34
А в Сочи слабо?
A.Gordeev
A.Gordeev
   454 / 856
сегодня в 09:20
Билялетдинов ни одну сборную подготовил, знает.
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