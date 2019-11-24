ГлавнаяНовости

Дивеев: «ЦСКА не хватало Ганчаренко на скамейке»

вчера, 22:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о победе в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»:

Первый тайм прошёл при нашей инициативе, мы могли забивать. У Самары был угловой и прострел. Во втором тайме мы полностью доминировали, но у нас как всегда не хватает реализации. Выиграли 1:0, все довольны. 

«Крылья Советов» сегодня молодцы, играли в свой футбол, но мы были к этому готовы и держали мяч под контролем. Можно сказать, «Крылья» удивили. 

Немного не хватало этого ора и задора от Гончаренко. Второй тренер тоже молодец, подсказывал, я слышал. Не видел перформанса болельщиков, весь был в игре.

Ранее свой комментарий об игре дал голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Австрия - лучшее место для подготовки к Евро-2020»
Сегодня, 09:15 Комментарии7
Чернов: «Одно очко в игре с ЦСКА мы точно заслужили»
Вчера, 22:03 Комментарии8
Овчинников: «Осуществить гениальный план Ганчаренко было делом техники»
Вчера, 21:58 Комментарии12
Зиньковский: «Обидно, что проиграли, игра была ничейная»
Вчера, 21:56 Комментарии5
Соболев: «Нам не повезло в игре с ЦСКА»
Вчера, 21:53 Комментарии4
Акинфеев: «Главное было сыграть строго в обороне»
Вчера, 21:27 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   21 / 856
сегодня в 11:06
Алан вышел и игра пошла по другому, Обляков мешал.
time out
time out
   63 / 856
сегодня в 08:54
Небыло слышно ржания бульбаша? Да какая разница, если все решил шальной гол?
Big krendel
Big krendel
   29 / 856
сегодня в 08:41
Это коням пошло только на пользу.
mensk
mensk
   728 / 856
сегодня в 07:55
А может быть хорошо, что его не было на скамейке...
Asmoloff
Asmoloff
   798 / 856
сегодня в 07:13
Ерунду несет какую-то.
mangoх12
mangoх12
   51 / 856
вчера в 23:36
с Гончаренко бы не выиграли
mihaluch
mihaluch
   99 / 856
вчера в 22:54
Не понятно кого не хватало то- ли тренера, то-ли ещё чего-то.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100