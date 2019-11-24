Дивеев: «ЦСКА не хватало Ганчаренко на скамейке»

Защитник ЦСКА поделился мнением о победе в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»:

Первый тайм прошёл при нашей инициативе, мы могли забивать. У Самары был угловой и прострел. Во втором тайме мы полностью доминировали, но у нас как всегда не хватает реализации. Выиграли 1:0, все довольны.



«Крылья Советов» сегодня молодцы, играли в свой футбол, но мы были к этому готовы и держали мяч под контролем. Можно сказать, «Крылья» удивили.



Немного не хватало этого ора и задора от Гончаренко. Второй тренер тоже молодец, подсказывал, я слышал. Не видел перформанса болельщиков, весь был в игре.