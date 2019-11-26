Д. Билялетдинов: «„Локомотив“ может забить, когда нет очевидного момента»

Бывший игрок «Эвертона» и «Локомотива» дал свой прогноз на матч «железнодорожников» с «Байером» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотиву» сегодня нужно выигрывать, «Байер» сейчас другой, чем был в первом туре, немцы сейчас уверенно выглядят. Но нет разницы, надо выходить и обыгрывать, не нужно отталкиваться от «Байера». Наш козырь — это организация игры, «Локомотив» может забить тогда, когда нет очевидного момента. В матче с немцами нужно найти золотую середину и постараться играть весь матч на высокой концентрации. Сложно сказать, что «Локо» надо стараться забить гол с первых минут, наша команда на протяжении всего матча создает моменты, просто нужно будет постараться их реализовать.