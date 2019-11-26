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Д. Билялетдинов: «„Локомотив“ может забить, когда нет очевидного момента»

сегодня, 15:09
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Бывший игрок «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов дал свой прогноз на матч «железнодорожников» с «Байером» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотиву» сегодня нужно выигрывать, «Байер» сейчас другой, чем был в первом туре, немцы сейчас уверенно выглядят. Но нет разницы, надо выходить и обыгрывать, не нужно отталкиваться от «Байера». Наш козырь — это организация игры, «Локомотив» может забить тогда, когда нет очевидного момента. В матче с немцами нужно найти золотую середину и постараться играть весь матч на высокой концентрации. Сложно сказать, что «Локо» надо стараться забить гол с первых минут, наша команда на протяжении всего матча создает моменты, просто нужно будет постараться их реализовать.

Также ранее ожиданиями от игры поделился экс-форвард «Аякса» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин

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Все комментарии
drug01
drug01
   189 / 862
сегодня в 15:56
Удачи на ничью
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   117 / 862
сегодня в 15:54
Пустая игра слов.
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 15:42
Локо победит.
Alex12357
Alex12357
   756 / 862
сегодня в 15:18
Паровоз может забить при попутном свистке!
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