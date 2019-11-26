Кинг рассказал о своем уходе из «Рейнджерс»

Президент «Рейнджерс» Дэйв Кинг рассказал о своем уходе из шотландского клуба.
Как я уже говорил ранее, кризис наконец-то позади, и нормальная деятельность может возобновиться. В этом месяце я сообщил Совету директоров, что это будет мой последний этап работы здесь.
Тяжелая работа по восстановлению завершена, и я намерен уйти в отставку в новом году, как только комитет завершит новый раунд финансирования и утвердит новую организационную структуру клуба.
Напомним, что в свое время Дэйв Кинг одобрил кандидатуру Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды.