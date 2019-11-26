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Кинг рассказал о своем уходе из «Рейнджерс»

сегодня, 15:24

Президент «Рейнджерс» Дэйв Кинг рассказал о своем уходе из шотландского клуба. 

Как я уже говорил ранее, кризис наконец-то позади, и нормальная деятельность может возобновиться. В этом месяце я сообщил Совету директоров, что это будет мой последний этап работы здесь. 

Тяжелая работа по восстановлению завершена, и я намерен уйти в отставку в новом году, как только комитет завершит новый раунд финансирования и утвердит новую организационную структуру клуба.

Напомним, что в свое время Дэйв Кинг одобрил кандидатуру Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды. 

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severnyj84
severnyj84
   259 / 862
сегодня в 20:31
Дело свое сделал.
averoniy
averoniy
   296 / 862
сегодня в 16:59
Хорошо сказал.
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