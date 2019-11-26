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Эллардайс: «Британским тренерам тяжело найти работу в клубах АПЛ»

сегодня, 13:15

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился мнением о наплыве иностранных специалисто в клубах АПЛ:

Лучший способ получить работу в Премьер-лиге, если ты британец, – это поменять своё имя на иностранное. Я всегда говорил, что если бы меня звали Эллардичио, я бы тренировал «Манчестер Юнайтед».

Шон Дайч поднял «Бёрнли» со дна и вывел в Европу. Вывести команду в еврокубки, показывая стабильность на протяжении долгого времени, гораздо сложнее, чем выиграть Кубок, где ты проводишь шесть или семь матчей и выходишь в финал. Невозможно работать в маленьком клубе и заслужить повышения с помощью трофеев. Это нонсенс.

Ранее Эллардайс обсудил проблемы МЮ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   86 / 862
сегодня в 15:46
а причём тут национальность.Если британские игроки,в частности английские играют отлично.что подтвержденно результатами сборной,то они и присутствуют во всех ведущих командах, а если тренеры недотёпы - то кто им виноват? Тотже Сэм,как тренер может и не плохой,что бы вытянуть команду со дна или же вывести в АПЛ,но дай ему сейчас Сити, Ливерпуль, то клубы скатятся к первой десятке. Пока что из англичан,не плохо заявил о себе Лэмпс.будет ли он прогрессировать или станет обычным, посмотрим на 2-3 сезона.Пока,что он мне нравится, игра Челси смотрится достойно и 4 место,вполне заслуженное.Далее возьмём Роджерса,он тоже британец тренировал Ливерпуль,сейчас Лестер,клуб в лидерах, вот вам немец, каталонец и два британца. Сэм вообще АПЛ за какой год смотрит?
A.Gordeev
A.Gordeev
   207 / 862
сегодня в 15:07
Ерунду несет.
galem72
galem72
   98 / 862
сегодня в 14:27
Потому что, в основном, британские тренеры ставят примитивный футбол.
DXTK
DXTK
   126 / 862
сегодня в 14:23
Эллардайса в Саутгемптон, Почеттино в Вест Хэм. Моейса в Арсенал......)))))
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 14:17
Надо ввести лимит спросите у мутко.
Lewa2708
Lewa2708
   625 / 862
сегодня в 13:54
Лучшие британские тренеры остались в 20 веке
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