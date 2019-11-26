Эллардайс: «Британским тренерам тяжело найти работу в клубах АПЛ»

Бывший главный тренер сборной Англии поделился мнением о наплыве иностранных специалисто в клубах АПЛ :

Лучший способ получить работу в Премьер-лиге, если ты британец, – это поменять своё имя на иностранное. Я всегда говорил, что если бы меня звали Эллардичио, я бы тренировал «Манчестер Юнайтед».

Шон Дайч поднял «Бёрнли» со дна и вывел в Европу. Вывести команду в еврокубки, показывая стабильность на протяжении долгого времени, гораздо сложнее, чем выиграть Кубок, где ты проводишь шесть или семь матчей и выходишь в финал. Невозможно работать в маленьком клубе и заслужить повышения с помощью трофеев. Это нонсенс.