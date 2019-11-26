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Дзола: «Потеря Инсинье - настоящий удар для „Наполи“»

сегодня, 15:10
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиЗавтра в 23:00 Не начался

Итальянский тренер Джанфранко Дзола в интервью Il Mattino прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Наполи». 

Сейчас «Наполи» переживает тяжелые времена, но такие ситуации могут вызвать возрождение команды. 

Потеря Инсинье - настоящий удар, но «Наполи» уже доказал ранее, что знает, как победить «Ливерпуль». Да, у английской команды очень сильная атака, но их защиту вряд ли можно считать блокадой. 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   86 / 862
сегодня в 18:07
да олверпулю повезло,что морально наполи убит,так бы снова отхватили
ну так а кто им режиссёр,что они морально неустойчивы? Ливерпуль может с этими мышатами в том и джери поиграть,а вот когда действительно настоящий бой,то Наполи,как Барса - сразу ищат мышеловку.
Ждём мафиози в ЛЕ. в этот раз им такой сценарий сам Режиссёр прописал.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   249 / 862
сегодня в 16:25
Три гола в последних четырех играх - Наполи в атаке бледная тень самого себя. Ливерпулю придется сильно постараться чтобы пропустить.
Cremen
Cremen
   58 / 862
сегодня в 16:01
Ливерпулю удачи!
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   8 / 862
сегодня в 15:21
Ливерпуль им минимум пятеречку закинет завтра,наполи разобрана
да олверпулю повезло,что морально наполи убит,так бы снова отхватили
juvenale
juvenale
   8 / 862
сегодня в 15:21
интересно это почему же?по его стате не скажешь,что он лидер...да и часто лажает в самый ответственный момент
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   41 / 862
сегодня в 15:12
Ливерпуль им минимум пятеречку закинет завтра,наполи разобрана
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