Дзола: «Потеря Инсинье - настоящий удар для „Наполи“»

Итальянский тренер в интервью Il Mattino прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Наполи».

Сейчас «Наполи» переживает тяжелые времена, но такие ситуации могут вызвать возрождение команды.

Потеря Инсинье - настоящий удар, но «Наполи» уже доказал ранее, что знает, как победить «Ливерпуль». Да, у английской команды очень сильная атака, но их защиту вряд ли можно считать блокадой.