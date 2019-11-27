Сенников: «Определенный рост в качестве игры „Локомотива“ присутствует»

Бывший защитник «Локомотива» прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

Результат, конечно, не лучший, но если брать предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов с участием «Локомотива», то определенный рост в качестве игры присутствует. Сейчас же команда почти в каждом матче показывала хороший футбол. И с такими грандами как «Атлетико» и «Ювентус» «железнодорожники» имели шансы как минимум не проиграть. Есть какое-то невезение, проигрываем концовку матча, не хватает концентрации, пропускать такие мячи обидно. Если вот эти ошибки убрать, то результат был бы лучше.

Если взять наши результаты в еврокубках, то уровень нашего чемпионата упал. Что ж касается обратного перехода на систему весна-осень, то мне, конечно, было удобнее играть при том календаре. Летом начинались еврокубковые матчи, и наши команды были на ходу, а то получается какой-то нецелостный чемпионат. Это не очень правильно, возможно, надо задуматься об обратном переходе. Но сейчас можно играть и в ноябре, поля стали намного качественнее, чем в девяностые, например.