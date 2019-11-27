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Газинский: «Думаю, „Краснодар“ покажет качественный футбол с „Базелем“»

сегодня, 13:19
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб БазельБазельЗавтра в 18:50 Не начался

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о подготовке команды к матчу 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем».

Чувствую себя прекрасно, постепенно набираю форму, плечо уже не беспокоит. Что касается матча в Базеле, конечно, я его смотрел и переживал. Игра сложилась не так, как мы хотели, было очередное крупное поражение. Не скажу, что не хватило меня, у команды в целом не совсем всё получилось. Счёт был не по игре, но завтра есть шанс взять реванш. 

На этом этапе в Лиге Европы нет слабых команд. Сегодня тренерский штаб подскажет, как нам нужно действовать завтра, мы разберём ошибки, которые были допущены в прошлом матче. Я думаю, что мы отлично подготовимся к этому матчу и покажем качественный футбол. 

Не могу сказать, что уже достиг полного понимания с одноклубниками. В команду пришли новые ребята, я отсутствовал долгое время, мы сейчас ещё сыгрываемся. Что касается футболистов нашего клуба, все играют на высоком уровне, нам просто нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу.

Недавно тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что возвращение Газинского после травмы – важное событие.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   89 / 866
сегодня в 14:39
Должен показать. Одна из последних наших надежд.
berda2003
berda2003
   505 / 866
сегодня в 13:50
что только не обещают эти балаболки, т.н. футболисты...
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 13:37
Думаю Краснодар должен наказать Базель.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 13:29
Удачи!
VIPded
VIPded
   87 / 866
сегодня в 13:20
Удачи Краснодару в ЛЕ!!!
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