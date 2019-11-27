ГлавнаяНовости

Динияр Билялетдинов: «„Локомотиву“ не хватило скорости в игре с „Байером“»

сегодня, 19:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, почему «железнодорожники» проиграли «Байеру» в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ:

 Не хватило скорости. Для победы над немцами надо играть быстрее. Ну и, конечно, первый гол выбил команду из колеи. Неприятно пропускать такие курьезные мячи.

Наверное, это разница между российским чемпионатом и Лигой чемпионов. По сравнению с матчем первого круга «Байер» заметно прибавил, а наша команда продолжала играть, как привыкла в РПЛ. Поэтому и не получилось повторить успех Леверкузена.

Не сомневаюсь, что ребята хотели переломить игру. Но не уверен, что для этого были ресурсы. На одном характере такой «Байер» не победишь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Талалаев: «Пиво - мальтоза, после матча разрешаем пить игрокам»
Сегодня, 20:18 Комментарии0
Путин: «Россия сделает всё, чтобы не подвести УЕФА на Евро-2020»
Сегодня, 19:19 Комментарии17
А. Кержаков: «Мне нравится тренерская работа»
Сегодня, 17:48 Комментарии5
Ганчаренко: «Сверху даже лучше было давать рекомендации по игре»
Сегодня, 15:42 ФотоКомментарии5
Дзагоев - о поражении от «Лудогорца»: «Бывает, когда всё залетает»
Сегодня, 15:26 Комментарии3
Ракицкий - о сборной Украины: «Я там буду лишний»
Сегодня, 15:16 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Abverin
Abverin
   60 / 868
сегодня в 20:24
Зачем без скорости лезть в ЛЧ?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   129 / 868
сегодня в 20:22
В ЛЧ из года в год одно и тоже. В ЛЕ ещё чего-то получается. Значит наши клубы не уровень ЛЧ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100