Динияр Билялетдинов: «„Локомотиву“ не хватило скорости в игре с „Байером“»

Бывший полузащитник «Локомотива» рассказал, почему «железнодорожники» проиграли «Байеру» в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ :

Не хватило скорости. Для победы над немцами надо играть быстрее. Ну и, конечно, первый гол выбил команду из колеи. Неприятно пропускать такие курьезные мячи.

Наверное, это разница между российским чемпионатом и Лигой чемпионов. По сравнению с матчем первого круга «Байер» заметно прибавил, а наша команда продолжала играть, как привыкла в РПЛ . Поэтому и не получилось повторить успех Леверкузена.

Не сомневаюсь, что ребята хотели переломить игру. Но не уверен, что для этого были ресурсы. На одном характере такой «Байер» не победишь.