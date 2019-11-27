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Ракицкий - о матчах со «Спартаком»: «Тут даже мотивировать не надо»

сегодня, 15:13

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о своем отношении к дерби.

Впечатления от встречи со «Спартаком», как от матчей «Динамо» (Киев) — «Шахтёр». Ажиотаж сумасшедший. Море болельщиков, полный стадион. Тут даже мотивировать не надо. Ходить, биться, драться, показывать игру и заработать 3 очка.

Что касается того, бывало ли в моей карьере, чтобы партнёра по команде персонально обкладывали половыми органами болельщики соперника, то такого не встречал. В сборной Дзюбу это расстроило 100%. Он же капитан сборной, лидер. Мне кажется, болельщики должны относиться к нему уважительно как минимум. Дзюба же никому ничего не говорит, забивает голы, помогает команде.

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Все комментарии
Bordend
Bordend
   396 / 868
сегодня в 19:50
Свиньи сейчас слабы как никогда.
112910415
112910415
   72 / 868
сегодня в 18:25
мотивировать не надо, факт !
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   90 / 868
сегодня в 16:28
Спартак давно не соперник для сильных клубов, он Урал сколько лет одолеть не может.
tuman960
tuman960
   186 / 868
сегодня в 16:10
    Big krendel
    Big krendel
       30 / 868
    сегодня в 15:55
    Защите и вратарю Зенита отстоять на ноль. Ну а нападение удачно сделает свою работу, особенно Дзюба. Победы Зениту :)
    feris1
    feris1
       97 / 868
    сегодня в 15:47
    Удачи Зениту сегодня с лягушатниками и в воскресенье со свинями!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       13 / 868
    сегодня в 15:41
    Не знает а говорит
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 868
    сегодня в 15:37
    А чего там мотивировать на аутсайдеров? Наваливай, да наваливай им в районе пятихаточки. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил cska plus
       2 / 868
    сегодня в 15:36
    Вся страна ждёт от вас унижения середнячков.
    Они постараются. Гыгыгы
    Питер Ман
    Питер Ман ответил cska plus
       55 / 868
    сегодня в 15:23
    Наши друзья за нас, приятно!
    Питер Ман
    Питер Ман
       55 / 868
    сегодня в 15:22
    Ракицкий проникся питерским духом менее чем за год, молодец, Ярослав!
    cska plus
    cska plus
       18 / 868
    сегодня в 15:17
    Вся страна ждёт от вас унижения середнячков.
    Лиговский
    Лиговский
       149 / 868
    сегодня в 15:16
    Удачи Зениту 1 декабря!
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       39 / 868
    сегодня в 15:15
    Свиней везде не любят.
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