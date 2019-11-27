Ракицкий - о матчах со «Спартаком»: «Тут даже мотивировать не надо»

Защитник «Зенита» рассказал о своем отношении к дерби.

Впечатления от встречи со «Спартаком», как от матчей «Динамо» (Киев) — «Шахтёр». Ажиотаж сумасшедший. Море болельщиков, полный стадион. Тут даже мотивировать не надо. Ходить, биться, драться, показывать игру и заработать 3 очка.

Что касается того, бывало ли в моей карьере, чтобы партнёра по команде персонально обкладывали половыми органами болельщики соперника, то такого не встречал. В сборной Дзюбу это расстроило 100%. Он же капитан сборной, лидер. Мне кажется, болельщики должны относиться к нему уважительно как минимум. Дзюба же никому ничего не говорит, забивает голы, помогает команде.