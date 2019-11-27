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Ганчаренко: «Сверху даже лучше было давать рекомендации по игре»

сегодня, 15:42

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о том, каково было руководить командой с трибун в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Напомним, что белорусский специалист был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 100 тысяч рублей из-за общения на повышенных тонах с главным судьей матча «Сочи» - ЦСКА (2:3).

Соскучился ли по тренерской скамейке? Не было ощущения, что я далеко от событий. Могу сказать, что тренер может не чувствовать ритма и игры после отпуска или если долго не работаешь. Тут такого не было.

Почерпнул ли я для себя что-то новое о команде? Не было ощущение того, что я не причастен. У меня был другой обзор, который дал определенные плюсы. Я лучше видел расположения соперника и нашей команды. Сверху даже лучше было давать рекомендации по игре, хотя угол был как в телетрансляции. Но это не значит, что надо ругаться матом, чтобы и следующий матч смотреть оттуда.

Ганчаренко 

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Все комментарии
time out
time out
   50 / 868
сегодня в 19:26
Наверху и морду не надо делать попроще. Наливай и пей!
mangoх12
mangoх12
   31 / 868
сегодня в 17:27
тот самый случай- хоть сверху хоть снизу , что в лоб что по лбу - все едино
Сп62
Сп62
   128 / 868
сегодня в 17:19
Не важно, где находиться во время игры, важен результат указаний.
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 17:04
За рюмкой коньяка всегда удобно руководить.
Суеверный
Суеверный
   226 / 868
сегодня в 16:28
Бесков Константин Иванович предпочитал руководит игрой со среднего яруса трибун. Так было и никто не оспорит.
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