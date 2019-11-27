Ганчаренко: «Сверху даже лучше было давать рекомендации по игре»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о том, каково было руководить командой с трибун в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Напомним, что белорусский специалист был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 100 тысяч рублей из-за общения на повышенных тонах с главным судьей матча «Сочи» - ЦСКА (2:3).

Соскучился ли по тренерской скамейке? Не было ощущения, что я далеко от событий. Могу сказать, что тренер может не чувствовать ритма и игры после отпуска или если долго не работаешь. Тут такого не было.

Почерпнул ли я для себя что-то новое о команде? Не было ощущение того, что я не причастен. У меня был другой обзор, который дал определенные плюсы. Я лучше видел расположения соперника и нашей команды. Сверху даже лучше было давать рекомендации по игре, хотя угол был как в телетрансляции. Но это не значит, что надо ругаться матом, чтобы и следующий матч смотреть оттуда.