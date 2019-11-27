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Путин: «Россия сделает всё, чтобы не подвести УЕФА на Евро-2020»

сегодня, 19:19

Президент России Владимир Путин на встрече с главой УЕФА Александером Чефериным заявил, что Санкт-Петербург не разочарует болельщиков, футболистов и УЕФА:

Сделаем все, чтобы не подвести УЕФА, болельщиков, игроков.

Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов. Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его.

Россия является членом УЕФА прямо с года основания - с 1954, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях.

Футбол, наверное, самый популярный вид спорта, но популярность растет, по нашим подсчетам, примерно три миллиона человек так или иначе связаны с ним.

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Все комментарии
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   205 / 868
сегодня в 20:23
Когда уже этого царька закроют, там где то в крестах.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   359 / 868
сегодня в 20:09
    LOpp
    LOpp ответил ДСА
       48 / 868
    сегодня в 20:01
    Вовка питерский друзей не кидает
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 868
    сегодня в 19:52
    Сделает пенсию не совместимую с жизнью.
    beefs
    beefs
       193 / 868
    сегодня в 19:50
    Позорники, стыдно за вас...
    PiterGrad
    PiterGrad
       731 / 868
    сегодня в 19:49
    Когда уже этот Вовка с Димоном наворуються и сгинут с нашей Родины.
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
       240 / 868
    сегодня в 19:45
    Вова, вы с Мутко уже все сделали((( скорее всего евро у нас из тебя и не будет!
    mangoх12
    mangoх12
       31 / 868
    сегодня в 19:43
    Вова верим!
    ДСА
    ДСА
       303 / 868
    сегодня в 19:37
    А с чиновниками слабо разобраться?
    Y N W A.
    Y N W A.
       42 / 868
    сегодня в 19:34
    Лучше бы народ свой не подводил.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       111 / 868
    сегодня в 19:33
    Сделает всё, в том числе повысит цены для граждан на все товары
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       320 / 868
    сегодня в 19:32
    Сделает.
    EAGinLE
    EAGinLE
       96 / 868
    сегодня в 19:30
    А как же иначе .
    Big krendel
    Big krendel
       30 / 868
    сегодня в 19:30
    В Петербурге такое мероприятие пройдёт на высшем уровне.
    dimagas2
    dimagas2
       176 / 868
    сегодня в 19:27
    На 5-й срок или какой там по счету)))
    BenderBender
    BenderBender
       102 / 868
    сегодня в 19:25
    Вы уже всё сделали. И будет только хуже.
    Colchoneros
    Colchoneros
       99 / 868
    сегодня в 19:24
    Путин: Деньги простых Россиян сделают всё, чтобы не подвести УЕФА на Евро-2020
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