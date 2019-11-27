Путин: «Россия сделает всё, чтобы не подвести УЕФА на Евро-2020»

Президент России Владимир Путин на встрече с главой УЕФА Александером Чефериным заявил, что Санкт-Петербург не разочарует болельщиков, футболистов и УЕФА :

Сделаем все, чтобы не подвести УЕФА , болельщиков, игроков.

Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов. Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его.

Россия является членом УЕФА прямо с года основания - с 1954, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях.

Футбол, наверное, самый популярный вид спорта, но популярность растет, по нашим подсчетам, примерно три миллиона человек так или иначе связаны с ним.