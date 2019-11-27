А. Кержаков: «Мне нравится тренерская работа»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России поделился эмоциями от тренерской работы:

Мне хотелось оставаться в футболе, хотелось быть нужным, быть ближе к игре. Я был координатором в «Зените» и наблюдал за молодежным футболом. Для себя я уже составил представление о ближайшем резерве.

За полгода до поступления в школу тренеров не особо ассоциировал себя с этой профессией. На первую лекцию я опоздал и вошел в класс, когда свободное место осталось только за первой партой. После этой лекции понял, что хочу быть тренером. Мне нравится тренерская работа. Такого волнения не испытывал, даже когда играл.