А. Кержаков: «Мне нравится тренерская работа»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился эмоциями от тренерской работы:
Мне хотелось оставаться в футболе, хотелось быть нужным, быть ближе к игре. Я был координатором в «Зените» и наблюдал за молодежным футболом. Для себя я уже составил представление о ближайшем резерве.
За полгода до поступления в школу тренеров не особо ассоциировал себя с этой профессией. На первую лекцию я опоздал и вошел в класс, когда свободное место осталось только за первой партой. После этой лекции понял, что хочу быть тренером. Мне нравится тренерская работа. Такого волнения не испытывал, даже когда играл.
Напомним, что Кержаков возглавляет юношескую сборную России.