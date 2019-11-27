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А. Кержаков: «Мне нравится тренерская работа»

сегодня, 17:48

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился эмоциями от тренерской работы:

Мне хотелось оставаться в футболе, хотелось быть нужным, быть ближе к игре. Я был координатором в «Зените» и наблюдал за молодежным футболом. Для себя я уже составил представление о ближайшем резерве.

За полгода до поступления в школу тренеров не особо ассоциировал себя с этой профессией. На первую лекцию я опоздал и вошел в класс, когда свободное место осталось только за первой партой. После этой лекции понял, что хочу быть тренером. Мне нравится тренерская работа. Такого волнения не испытывал, даже когда играл.

Напомним, что Кержаков возглавляет юношескую сборную России

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Все комментарии
nubom
nubom
   77 / 868
сегодня в 20:02
Возможно, это твое. Главное - не скурвиться!
minai
minai
   411 / 868
сегодня в 19:09
Великий Мазила воспитает много юных мазил.
beefs
beefs
   193 / 868
сегодня в 18:45
Удачи на новом поприще...
DanjaG
DanjaG
   84 / 868
сегодня в 18:38
Удачи Кержакову!
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 18:19
Давно надо было заняться тренерством.
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